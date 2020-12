Iván Duque: “Soy hincha de América de Cali, pero Cúcuta Deportivo no puede quedarse por fuera del torneo colombiano”

En la visita que tuvo a Norte de Santander este 4 de diciembre, el presidente Iván Duque habló de fútbol. Tocó el tema del difícil presente de Cúcuta Deportivo, volvió a mencionar su fanatismo por América de Cali y pidió facilitar el proceso para la recuperación de la Furia Motilona.

Lo dijo en la inauguración de la cancha sintética Maracaná del barrio Belén. Iván Duque tomó la palabra y dejó ver su fanatismo por el fútbol. Se refirió puntualmente al tema actual de Cúcuta Deportivo, equipo que se encuentra en proceso de liquidación judicial, con el reconocimiento deportivo suspendido y desafiliado de la Dimayor.

▶: Jorge Luis Pinto y su ayuda al Cúcuta Deportivo

▶: Alcalde se comprometió a salvar al Cúcuta Deportivo

Por todo eso Cúcuta Deportivo no puede participar en el certamen profesional. Ya pasaron algunas semanas en que no lo hace. No disputó las últimas dos jornadas del Todos contra Todos y tampoco hace parte de la Liguilla Betplay. Sencillamente en este momento no existe y eso es lo que intenta cambiar Iván Duque Márquez.

En su visita a Cúcuta empezó diciendo: “Yo soy hincha del América de Cali, todos lo conocen. Pero la Furia Motilona no puede quedarse por fuera del torneo colombiano: Torneo colombiano sin la Furia Motilona no es torneo rentado del fútbol colombiano”, fue lo primero que dijo en referencia al tema.

Luego agregó: “Hay que recordar cuánto la Furia Motilona le ha aportado al fútbol colombiano. Muchas historias, pero dos que siempre manejamos con el Ministro Lucena: si no hubiera sido por la Furia Motilona, tal vez nunca hubiera podido conocer Atlético Nacional a Faustino Asprilla o a Albeiro Usuriaga. Le estoy dando dos nombres de cómo también el Cúcuta Deportivo fue un gran semillero de grandes jugadores que marcaron historia”.

El compromiso del presidente Iván Duque con Cúcuta Deportivo

“Alcalde y Gobernador: difícil para nosotros comprometernos a decir cuál va a ser la solución, pero lo que sí tienen ustedes desde ya y se lo acabo de decir al Ministro Lucena es que hablen con ustedes y con el Dr. Fernando Jaramillo, y que como Gobierno seamos facilitadores para encontrar una solución que le dé a la ciudad la presencia y que se recupere rápidamente el Cúcuta Deportivo para toda la comunidad de esta ciudad. Ese compromiso de facilitar asumámoslo con toda la determinación”.

Puntual. Públicamente y en territorio nortesantandereano, les dijo al gobernador Silvano Serrano y al alcalde Jairo Tomás Yáñez, que se buscará facilitar las cosas para que el cuadro cucuteño vuelva a la competencia profesional.

Lo que dijo Iván Duque sobre el Cúcuta Deportivo