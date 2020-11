Humberto Sierra, DT del DIM: “La idea era que no se perdiera lo que se venía haciendo”

Humberto Sierra afirmó que le dolió y lo sorprendió la renuncia de Javier Álvarez a la dirección técnica del plantel profesional del DIM:

“Sentí mucha tristeza y frustración con la ida del profe porque ya veníamos muy empapados de todo lo que queríamos con el equipo”.

También aseguró que el estratega paisa no salió debido a una supuesta presión de parte del máximo accionista del Rojo sino a raíz de la eliminación en la Liga BetPlay 2020:

“Hablé con el profe y me comunicó la situación, eso fue después del juego con Envigado (jornada 20), me dijo que él había tomado esa decisión”.

Por otro lado, el orientador de 60 años contó que la opinión de Javier Álvarez influyó en la elección del nuevo DT de la plantilla principal en el Poderoso y le agradeció por la recomendación:

“Don Raúl (Giraldo) le preguntó que qué pensaba él con respecto a que si me podían dejar a mí y el profe dijo que por él no había ningún problema, que ya tenían que consultar conmigo, pero que para él era una buena decisión porque la idea era que no se perdiera lo que se venía haciendo”.

Y siguió: “Mi pregunta a él (al exentrenador del Medellín) fue: ‘¿Y usted verdaderamente cómo la ve?’. Él, siendo un hombre muy genuino y muy honesto conmigo, me dijo: ‘Profe, la verdad es la mejor decisión porque usted viene en el proceso, a nosotros no nos acompañaron los resultados, pero el trabajo poco a poco se viene viendo’. Fue muy enfático en decirme que no es fácil darle una idea de juego a un equipo, proyectar jugadores jóvenes y a la vez conseguir resultados, que eso requiere de tiempo. A él lo pone contento que yo pueda continuar”.

“Para mí es una linda oportunidad que me regala el Altísimo. La verdad, yo no la estaba buscando, yo me sentía bien en lo que venía haciendo”, agregó.

Además elogió la labor de Javier Álvarez en la institución, a pesar de que solo rindió el 26%:

“Sí hay una idea más clara de lo que buscábamos, que era un equipo que fuera intenso, que jugara bien al fútbol, que generara opciones y eso se había logrado -¿¡quééé!?- (…) Sí veíamos una muy buena respuesta de los jugadores”.

Por último, Humberto Sierra avisó que el DIM disputará el partido único de los octavos de final de la Copa Colombia 2020 con la firme intención de superar al Deportivo Pereira:

“Es un partido vital para nosotros (…) Hay que dejar la mejor imagen como equipo campeón y buscar esa clasificación, que es la meta que tenemos”.

“El compromiso es, ojalá, cambiar los resultados del equipo en estas fechas que quedan. Con los jugadores fui muy puntual y directo con cada uno, hablé de manera individual con ellos. En lo general es mantener el modelo o la misma idea de juego -¿cuál?-, pero lógicamente cambiarán algunas cosas y algunos jugadores”, cerró.

