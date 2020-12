Hugo Illera se disculpa con América de Cali

24 horas después de hablar en Win Sports pidiendo que se revisara la manera en que América de Cali cuida la asepsia en el Pascual Guerrero y sugiriendo que la Dimayor interviniera en eso, el periodista Hugo Illera se disculpó públicamente con el cuadro escarlata.

En el mismo escenario (el programa Conexión en Win Sports), usó su tiempo al aire para volver a tocar el tema por el que se hizo tendencia en redes sociales. Los comentarios que hizo con la petición ya mencionada desataron todo tipo de comentarios de aficionados de América de Cali.

Así que ahora se disculpó con las siguientes palabras:

“Luis Amaranto Perea no ha aprendido a asumir sus responsabilidades. Cuando lo eliminaron de la Copa Libertadores le echó la culpa al fútbol colombiano. Ahora que está chilingueando sale a decir que el problema es que no le habían hecho una prueba.

El protocolo, cuando usted es sintomático, tiene que aislarse, sea técnico, jugador, lo que sea. Él llegó a Cali y no lo dijo. Jugó con América de Cali y no lo dijo. Llegó acá (Barranquilla) y no lo dijo. Anoche perdió, lo dijo. Ahí es donde a mí de él no me cabe eso. Que asuma su responsabilidad.

Para mí lo que pasó es gravísimo. Mucho más grave que la petición que hice yo ayer al América de Cali. Hoy me quedé estupefacto. Le quiero presentar al Club América de Cali mis disculpas y a la gente que ayuda a la asepsia en el Pascual Guerrero. La petición que hice yo es alejada de cualquier cosa y hoy es una pantufla al lado de esto. Lo que acaba de pasar es de una gravedad absoluta. Un técnico no puede ocultar esas cosas”.

