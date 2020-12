Hugo Illera habló de las quejas de Junior sobre el arbitraje y el VAR ante América de Cali

Aunque Junior de Barranquilla públicamente no ha emitido algún pronunciamiento sobre el tema tras la eliminación en la Liga Betplay, el periodista Hugo Illera al aire en Win Sports habló de las que serían las dos quejas esenciales del equipo rojiblanco tras el partido ante América de Cali.

Dicho juego terminó 1-2 a favor del cuadro escarlata y tuvo 3 acciones en las que intervino el VAR. Dos de ellas se dieron en goles de Junior y la otra en la revisión de un posible penal para el mismo equipo. A final de cuentas los goles no valieron y tampoco se pitó penalti.

Al respecto habló Hugo Illera en el programa Conexión (Win Sports), argumentando lo siguiente después de haber hablado con un instructor FIFA. Aseguró que “Junior se ha quejado esencialmente de esas dos cosas”:

–“El gol que le anulan a Gabriel Fuentes está mal anulado. No es cierto que hay un software especializado para medirlo. Es un software genérico. Personas que estaban ahí contaron que tiraron 2 veces la raya, totalmente diferentes y después pusieron 2 perpendiculares sobre 2 jugadores cuando eran 3 porque Torres también participó para delinear si Miguel Borja estaba en posición adelantada o no. Ellos pusieron que estaba adelantado 1.5 milímetros y resulta ser que Torres estaba adelantado 0-2. Si llegamos a eso, estamos deslegitimando muchas cosas en el fútbol. Es claro que no hubo posición de fuera de lugar”.

–“Y en el tema de la mano, me dijo un instructor FIFA que la intencionalidad no ha desaparecido en el tema de la mano. Ha desaparecido para los otros ítems de la Regla 12, pero no para la mano, ni siquiera viniendo de un compañero. Cuando la mano busca el balón, así venga de un compañero, es mano y en este caso es penal”.

Así que Hugo Illera concluyó sobre ese partido que ganó América de Cali por 1-2 para clasificarse a la final de la Liga Betplay: “El VAR y las decisiones arbitrales influyeron en el resultado de anoche. América de Cali fue un fantástico América en el primer tiempo y Junior un fantástico Junior en el segundo. No cabe duda que los errores del VAR y las decisiones arbitrales terminaron desbalanceando el juego”.

!La atajada de Joel Graterol! (Win Sports)