Jéfferson Duque ofreció disculpas a la afición de Atlético Nacional luego de la derrota ante el Tolima, la cual significó el adiós del Verde de la Copa BetPlay 2020 en cuartos de final:

“Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara (…) La verdad esto que pasó hoy (el jueves) es una vergüenza”.

Para Iván René Valenciano, al capitán del Rey de Copas “se le fueron las luces” y lo calificó de “vendedor de humo”:

“Yo, como compañero de él, ni siquiera espero que termine la rueda de prensa, ahí mismo voy y lo levanto a trompadas, con todo el respeto, pa’ que respete, pa’ que sea serio”.

El histórico delantero de la Selección Colombia opinó que la Fiera asistió al salón de conferencia del estadio Manuel Murillo Toro con la única intención de “quedar bien con la hinchada”, por lo que no le importó dejar en ridículo a los demás futbolistas del Verdolaga:

“Fuiste ahí pa’ que la hinchada no te diga nada, pa’ que Los Del Sur no te critiquen. Es una falta de respeto con los compañeros, seamos serios (…) Tú no puedes echar a tus compañeros al agua y hablar mal de tus compañeros”.

Y siguió: “No tiene la fuerza testicular pa’ llegar primero y decirle a los compañeros: ‘Todos ustedes son un desastre’. Porque él queda como un dios, pero por qué no salió a dar la cara con Santa Fe, cuando Aldair Quintana los salvó de todo”.

Por último, el Bombardero afirmó que Atlético Nacional “no tiene las pelotas pa’ ganarle al Tolima”:

“No saben cómo jugarle al Tolima y no solamente él, todo el equipo (…) Ven la camiseta del Vinotinto y se asustan”.

Así trató y regañó Iván René Valenciano a Jéfferson Duque: