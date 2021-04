Hijo del Bolillo: “Mi papá está estable. Una gripa como cualquier gripa común”

Este jueves, Deportivo Independiente Medellín informó el resultado positivo para COVID-19 de Hernán Darío Gómez. El plantel lleva algunas semanas luchando con un brote que ha afectado a la mitad de los jugadores y cuerpo técnico. Daniel Gómez, hijo del Bolillo, habló con el programa El Alargue, de Caracol Radio, y allí entregó detalles del estado de salud del entrenador.

“Mi papá está estable, no ha tenido síntomas fuertes. Una gripa como cualquier gripa común, no le ha pasado de ahí, gracias a Dios. Esperando que ya pase esto para que vuelva a estar ahí con nosotros”, indicó y explicó que “fue porque salió positivo pero él sentía como cuando tenés una congestión normal, ni desalientos, ni nada. Con mucha ilusión de que nos salgan bien estos partidos que vienen”, dijo sobre el ánimo de su papá mientras pasa la enfermedad.

Adicionalmente, reveló que el DT está aislado pero no apartó del día a día del plantel. “Él desde la casa está monitoreando todo. Nosotros le mandamos toda la planificación. Todos los trabajos que hacemos son monitoreados por él desde la casa. Es imposible que se aleje del todo, él es la cabeza de este grupo y estamos en una instancia definitiva muy importante, entonces él está ahí con nosotros minuto a minuto, llamando, preguntando cómo nos fue, cómo salió la práctica y todo. Está enterado de absolutamente todo”, agregó.

El DIM dedicó el receso que tuvo en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021-I a preparar el compromiso que disputará el próximo martes ante el Deportivo Pereira a las 6:00 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Allí, el equipo tendrá que solucionar el tema en la raya, en la que no podrá estar dirigiendo Hernán.

“Va a estar el Pánzer (Édgar Carvajal), que conoce perfectamente el trabajo de mi papá, llevan mucho trabajando juntos. También se está viendo la posibilidad de que esté Pacho (Maturana), ya que es asesor y está con nosotros también en el día a día, de que esté ahí acompañando y de pronto yo también”, explicó.

También se refirió a la alta competencia que hay para ingresar y sostenerse dentro de los ocho, puesto que con los últimos resultados, el Rojo quedó por fuera del privilegiado grupo. “Hay gente mu capacitada en todos los equipos de Colombia. Yo veo este torneo y no veo otro torneo en el mundo en el que hasta el décimo esté cerquita del primero. Este es un torneo con mucha capacidad tanto de los jugadores como de los cuerpos técnicos”, apuntó.

Por último, analizó los tres juegos que le quedan al Rojo con elencos que están eliminados: Deportivo Pereira, Alianza Petrolera y Once Caldas. “Es muy difícil hablar porque uno a veces hace cuentas que en la realidad cambian, uno a veces cree que se supone que de pronto tenemos una nómina más fuerte que tal equipo y que lo debemos ganar, y va al partido y se complica, se empata. Viendo el calendario yo creo que hay equipos que tienen duelos directos de pronto con un poquito más de dificultad, no tanto por el partido sino por el significado. Depende de nosotros que las cosas nos salgan bien, pero acá en Colombia no se puede menospreciar ningún equipo, siempre enredan”, concluyó.