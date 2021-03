“Hace mucha falta la seguridad democrática”: Tino Asprilla tras sufrir robo en Bogotá

Al Tino Asprilla le robaron un bolso en Bogotá tras romperle el vidrio de su carro. Lo denunció en redes sociales y tuvo una interacción con Álvaro Uribe, al que le respondió con esa frase.

“En Bogotá atracaron a Faustino Asprilla, salió ileso pero le destruyeran el carro”, escribió el expresidente en su cuenta en Twitter. Y ahí respondió el Tino. “Hace mucha falta la seguridad democrática”. Con ellos se refirió a la política de seguridad que implementó Álvaro Uribe en su tiempo como presidente.

▶: Robaron a Faustino Asprilla

▶: La crítica del Tino Asprilla a los jugadores de Nacional el pasado febrero

▶: Tino Asprilla contra Pékerman: “Quemó a muchísimos”

Con ese mensaje recibió todo tipo de reacciones. El Tino Asprilla fue víctima de un asalto en el norte de Bogotá. Tras participar en el programa ESPN FC, estuvo en el Parque de la 93 y según relató, ingresó a un cajero automático y en el minuto que se demoró, sufrió el robo de un bolso que estaba en su carro.

“Vea lo que me acaba de pasar en el Parque de la 93: me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire como quedó esto. ¡Un minuto me demoré, un minuto! Entré, salí y ya me habían roto el vidrio”, dijo el Tino Asprilla en el video en el que relató lo sucedido.

El trino del Tino Asprilla a Álvaro Uribe Vélez