Gustavo Torres y lo que quiere lograr con Germán Cano en Vasco da Gama

Gustavo Torres fue cedido por Atlético Nacional al Vasco da Gama en condición de préstamo hasta diciembre de 2021 y con opción de compra. El atacante presentó los exámenes médicos y cruzó unas palabras con Germán Cano.

“Lo saludé. Nos enfrentamos muchas veces en Colombia porque él estaba en el equipo rival de la ciudad. Me recibió muy bien, me dijo que iba a ser muy feliz y ojalá podamos complementarnos y darle muchas alegrías al equipo”, contó de su diálogo con el ex-DIM.

El vallecaucano se unió al Almirante en medio de la polémica por su ausencia en varios entrenamientos del Verde, las declaraciones al programa El Vbar y la respuesta del presidente Juan David Pérez, quien aseguró que el Verdolaga “no le debe nada” al deportista.

El de La Cumbre prefiere enfocarse en su futuro y en dejar una buena impresión en el cuerpo técnico que encabeza Ramon Menezes y en la afición, de la que afirmó que le llegaron mensajes de apoyo en redes sociales.

“Sé que por aquí han pasado grandes jugadores como el gran Romario y el mismo Rey Pelé, que es hincha. Es un club muy grande y que ha conseguido cosas muy importantes. Para uno como jugador es muy importante y la responsabilidad es mucha para hacer las cosas bien, aportarle un poco a la historia de Vasco y que sea mucho más grande”, señaló.

En cuanto a sus características manifestó que es “un jugador que se puede mover por todo el frente de ataque, sea por el lado izquierdo o derecho”. Sin embargo, se siente más cómodo en la posición de 9.

“Estoy para jugar donde el profe me ponga, uno como jugador tiene que estar preparado para eso. Estoy a disposición y donde el equipo me requiera. Vengo a aportar y a hacer las cosas bien para que Vasco pueda cumplir los objetivos que tiene, locales e internacionales”, aseveró.

Vasco da Gama publicó imágenes de Gustavo Torres, ahora compañero de Germán Cano: