Alexandre Guimarães ya se encuentra en Medellín y en los próximos días será su presentación oficial como director técnico de Atlético Nacional.

El técnico brasilero, luego de confirmar su vinculación con el cuadro paisa, habló para Win Sports sobre los objetivos que tiene en Nacional, cómo se dio su llegada y el tema de los refuerzos, teniendo en cuenta las salidas que ya confirmaron desde la dirigencia.

’En cuanto a refuerzos, lo que hemos planteado desde un comienzo es hacer el equipo más competitivo, aún más fuerte, me extrañaría que un jugador no quiera venir a Atlético Nacional, no querer venir está fuera de toda idea, teniendo en cuenta la grandeza del equipo”.

y Agregó “ya estoy en Medellín y en los próximos días empezaremos a trabajar en las vinculaciones. Entraremos a hacer el equipo más competitivo, teniendo en cuenta que hay sectores donde deberíamos reforzarnos más. Hay que mirar también las posibilidades por la pandemia que ha afectado económicamente a todos los clubes y por ende la disponibilidad de los jugadores para venir”.

Finalizó hablando sobre refuerzos diciendo que “hemos visto también jugadores jóvenes, un trabajo muy bueno de Nacional. Le hemos dado también seguimiento a futbolistas que están préstamos inclusive en la segunda división y se podrían reenganchar a algunos.”

Así las cosas, se espera que en los próximos días se empiece a confirmar las nuevas caras en Atlético Nacional para el 2021, año en el que participarán en tres torneo, uno internacional. Por su parte, Alexandre Guimarães será presentado el viernes sobre las 11 de la mañana y él mismo estaría mencionando a los primeros fichajes, los cuales serán elegidos con el aval del él.