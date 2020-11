¡Doblete de Jéfferson Duque para el triunfo visitante! Atlético Nacional se impuso en el Pascual Guerrero ante un América de Cali que marcó de penalti a través de Adrián Ramos y que jugó con 10 desde los 26 minutos por la expulsión de Rodrigo Ureña. Así resultó la ida de los cuartos de final de la Liga Beptlay.

Era un partido que además de la rivalidad histórica entre los dos tuvo el plus de la polémica que se vivió antes del juego por decisiones tomadas por el Comité Disciplinario. En principio se decidió que Andrés Andrade y Jarlan Barrera no podrían jugar. Finalmente lo hicieron como titulares con un Atlético Nacional. El local no tuvo a Rafael Carrascal y Juan Pablo Segovia (suspendidos) y jugó más de 30 minutos con 10.

Los goles de América de Cali y Atlético Nacional

-Adrián Ramos abrió el marcador a los 37 minutos a través de un penalti que se dio por falta de Jimer Fory sobre Daniel Quiñones. El VAR revisó la acción y se validó la decisión inicial del árbitro. Buena definición de Adriancho.

-Jéfferson Duque empató a los 45+2, también a través de penalti. Este se pitó por falta del arquero Joel Graterol sobre el goleador. Él se hizo cargo del cobro y definió. Lo propio hizo a los 42 minutos para la remontada. Otra definición de goleador, esta vez con la cabeza, para adelantar al visitante en el marcador.

Relato del partido entre América de Cali y Atlético Nacional

Ficha técnica de América de Cali 1-2 Atlético Nacional

América de Cali: Joel Graterol; Daniel Quiñones, Felipe Jaramillo, Pablo Ortiz, Edwin Velasco; Rodrigo Ureña, Luis Alejandro Paz; Yesus Cabrera (Carlos Sierra); Luis Francisco Sánchez (Jhon Adolfo Arias), Duván Vergara y Adrián Ramos. DT. Juan Cruz Real.

Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Brayan Córdoba, Yerson Mosquera, Diego Braghieri (Jorge Segura), Jímer Fory; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Jarlan Barrera, Andrés Andrade (Déinner Quiñónez), Vladimir Hernández; Jéfferson Duque. DT. Alejandro Restrepo (e).

Goles: Adrián Ramos (37m, penalti) y Jéfferson Duque x 2 (45+2m, penalti y 87m)

Expulsado: Rodrigo Ureña (27m)

Árbitro: Edilson Ariza.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

Así va la Liga Betplay 2020