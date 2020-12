Alberto Gamero estuvo en conversación con el periodista César Augusto Londoño, a través de un Instagram Live. Allí, el técnico de Millonarios FC habló de sus dirigidos, del club, de los directivos, de los hinchas y hasta de los rumores para la próxima temporada: Fredy Guarín es de su interés.

Y es que el volante lleva tiempo sonando para el Embajador, pero en el pasado el presidente azul, Enrique Camacho, explicó que aunque les gustaba, estaba muy lejos de las pretensiones económicas de la institución. Sin embargo, ahora el futbolista está libre desde febrero, tras finalizar su vínculo laboral con Vasco de Gama, de Brasil y regresó a Colombia por problemas familiares.

“Los buenos jugadores les interesan a cualquier técnico. Guarín es un gran jugador de jerarquía. Si existe la posibilidad de que venga, sería muy importante. No he podido hablar con él”, dijo el DT e incluso reveló que intentó llamarlo directamente para proponerle integrar su plantel, pero no obtuvo respuesta. “Me dieron un teléfono de él, me comuniqué y no me contestó. De pronto no tiene mi número y por eso no atendió”, contó.

+ Santiago Montoya seguiría en el fútbol colombiano pero no en Millonarios

+ Millonarios cerró con puntaje perfecto la primera fase de la Liguilla

Para que Guaro firme con el conjunto capitalino, tendrán que hacer una negociación estratégica, ya que siempre ha devengado salarios altos. “Todos los jugadores saben del problema de la pandemia. Si hizo buena plata en China, que la guarde. Y si quiere que nos preste a nosotros”, apuntó el samario entre risas.

Además de la fuerza que ha tomado el tema los últimos días, en el medio futbolístico se dice que Fredy Guarín es hincha de Millonarios FC, por lo que le gustaría vestir su camiseta. El de Puerto Boyacá tiene 34 años y debutó en Atlético Huila. De ahí dio el paso por el balompié internacional, integrando a Boca Juniors (Argentina), Saint-Etienne (Francia), Porto FC (Portugal), Inter de Milan (Italia), Shanghái Shenhua (China) y Vasco da Gama (Brasil).