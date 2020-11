Gamero: Juan Carlos Osorio me motivó a seguir en Millonarios

El técnico de Millonarios confesó que el comienzo no fue muy bueno con Millonarios y pudo recibir apoyo de grandes figuras del fútbol colombiano.

Alberto Gamero, en entrevista para Win Sports, confesó que Juan Carlos Osorio fue una de las tres llamadas más importantes que recibió en el momento que no salían las cosas bien con Millonarios y el equipo se hundía al fondo de la tabla con los malos resultados, en especial en condición de local.

+ ¿Cuánto debe pagar Atlético Nacional por el ‘Rifle` Andrade?

+ ¿¡Negocio entre América de Cali y Atlético Nacional por Duván Vergara!?

“Fueron de las tres personas que llamaron a motivarme. Yo hablo mucho con el ‘profe’ Juan Carlos Osorio, y cuando el equipo no arrancaba, él me motivó y me llamó a manifestarme que no bajara los brazos, siguiera trabajando y no cambiara mi idea de juego”, expresó Alberto Gamero en el programa de televisión.

Aquí las declaraciones completas de Alberto Gamero:

“Yo hablo mucho con el ‘profe’ Osorio, y cuando el equipo no arrancaba, él me llamó a manifestarme que no bajara los brazos, siguiera trabajando y no cambiara mi idea de juego”, Alberto Gamero #ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/KqZYH7Cbce — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) November 17, 2020

Cabe recordar que Millonarios no tuvo un buen comienzo y no pudo ganar ni un partido en las primeras 4 fechas de la Liga BetPlay y lo hizo hasta en la fecha 5 cuando derrotó en condición de local a Boyacá Chico. Luego del parón que hubo en el país a causa de la pandemia, el conjunto ‘Albiazul` tuvo un comienzo complicado y solo fue desde la fecha 14 cuando derrotó a Envigado que empezó el sendero del triunfo.

Sin embargo esto no fue suficiente y al final le hicieron falta dos puntos para meterse al selecto grupo de los ocho que jugarán a partir de este fin de semana los playoff semifinales del rentado local. Ante la eliminación, Millonarios jugará la Copa Betplay y la Liguilla de eliminados.