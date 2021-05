Fuerte rifirrafe entre Guillermo Arango y Carlos Antonio Vélez por crisis en Colombia

El periodismo deportivo también es blanco de criticas a causa de la crisis social que hay en Colombia y varios comunicadores han sido fuertemente señalados.

No obstante, este viernes 14 de mayo hubo un enfrentamiento verbal entre Guillermo Arango y Carlos Antonio vélez en su programa habitual de todas las mañanas, ‘Planeta Fútbol’ . Cada periodista mostró su posición con referencia a las manifestaciones y todo en lo que ha desencadenado esto que hasta al fútbol ha llegado.

Vélez, quien dijo que el fútbol no debería parar por unos vándalos, agregó que “hay que decir lo que está pasando, sin ningún caso de exagerar, por ejemplo hay que denunciar al presidente de Nacional Montevideo. Atlético Nacional está detrás de que se diga la verdad luego del partido con Nacional de Uruguay”.

Guillermo Arango le respondió: “O sea un partido es atípico cuando está lleno de gases lacrimógenos…no es normal y no debería estar pasando así hayan 10 o 20 personas que no estén dejando el partido. No estoy de acuerdo con la Copa América, no estoy de acuerdo a que el fútbol sea ajeno a lo que esta pasando y estamos con muchísimos problemas”.

Ahí empezó el fuerte enfrentamiento entre ambos periodistas:

C.V: “Si usted lo dice por mí no hay problema. Usted tiene todo su derecho y yo también puedo decir lo que yo quiera. Así como tiene el derecho de pensar lo que se le da la gana y yo también, entonces en el fútbol hay gente que quiere jugar, déjenlos jugar, el que no quiera jugar que no juegue. Si usted mañana decide no venir al programa pues no venga y se une al paro”.

C.V siguió: “Uno tiene que ser coherente, si usted está de acuerdo con el paro, pare y no cobre. Uno tiene que ser decente…yo estoy de acuerdo con la protesta, prono con lo demás”.

G.A interrumpió: “Usted me esta haciendo ver como si yo estuviera defendiendo a los vándalos”.

C.V: “Dígame lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Yo puede que tenga muchos defectos pero tengo unas pelotas muy bien puestas. A eso tenga la más absoluta seguridad, peores toros me he encontrado en el camino y de algo me voy a morir, eso sí. El que quiera parar, que pare”.

G.A: “Yo nunca he dicho que estoy a favor de los vándalos, eso fue una interpretación suya Carlos Antonio, usted está pensado por mi y eso no es así. Ahora si usted quiere que no vuelva al programa es otra cosa. Porque Carlos usted está generalizando”.

C.V finalizó diciéndole a ‘guillo’ que no vea tantas redes sociales porque lo “pueden embrutecer”.

