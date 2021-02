Con motivo de su cumpleaños 72, Francisco Maturana fue entrevistado en el programa Supercombo, de RCN Radio, donde habló de varios temas de su exitoso pasado como entrenador, la actualidad de la Selección Colombia y hasta confesó estar emocionado con su rival de toda la vida, el DIM.

El chocoano levantó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional y eso lo convirtió en uno de los personajes históricos e ídolos de la institución. Adicionalmente, fue su idea de juego basada en la conformación de un plantel cien por ciento de futbolistas cafeteros (los Puros Crillos), la que lo abanderó como un padre fundador del club. Eso le permite tener un cariño especial por el Verde y declararse aficionado, sin embargo, hay un motivo por el que hoy está muy pendiente del contrincante de plaza.

Aunque recalcó que su corazón continúa siendo Verdolaga, no escondió su alegría por los triunfos de su amigo y excompañero Bolillo Gómez, quien hoy dirige al Deportivo Independiente Medellín. “La presencia de Hernan Darío en el DIM me emociona, me alegra. Yo soy hincha de Atlético Nacional, pero en el DIM siempre han estado mis amigos, he estado presente donde están mis amigos como ha pasado también con Diego Umaña o Alexis Mendoza”, expresó.

De otro lado, hizo un recuento de lo que fue su carrera como entrenador, en la que además del torneo continental con el conjunto antioqueño, ostenta una Copa América con la Tricolor. “Siento que estos 72 años de vida los caminé bien, me fortalecí y me enriquecí con los amigos que tengo, una excelente mamá que me metió en un cajoncito de valores y principios y no me he podido salir de ahí”, añadió.

Incluso, dejó notar que su filosofía en cuanto al balompié se refiere continúa intacta, por eso, visualiza a Reinaldo Rueda como un formador óptimo para la actualidad del combinado patrio. “Puede ser la persona que nos regrese al lugar que debemos estar, pero debe haber una sintonía con las divisiones inferiores, se deben formar dentro de una misma identidad con el equipo mayor”, opinó.

Finalmente, recordó el momento en que asumió el banquillo del Real Valladolid, de España, en 1990 y recibió críticas muy fuertes. “Cuando fui al Valladolid dijeron que fue un fracaso, pero yo lo veo de otra manera, el primer negrito que fue allá a España a dirigir, se ganó el respeto de varios y dejé amigos y pude ir a otros lugares”, concluyó.