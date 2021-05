Explotó Carlos Antonio Vélez tras eliminación de Nacional en Libertadores: “¡Qué pobreza!”

El periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, arremetió contra el fútbol colombiano tras la eliminación de Atlético Nacional en Copa Libertadores.

A penas terminó el partido del equipo ‘Verdolaga’ en el torneo continental, Vélez se despachó en su cuenta de Twitter contra el fútbol colombiano y aquellos que hicieron que la Liga BetPlay I-2021 se detuviera.

“Indiscutible la pobreza de nuestros equipos en Copas..Ojo que también contribuyen al papelón internacional q no se juegue el campeonato local, parado muchos meses y ahora otra vez además de no poder ser local por razones conocidas. Los culpables están entonces adentro y… afuera!!!”.

Y agregó que “paramos el torneo, que no se jueguen los partidos, que no presten los estadios, que no hagamos la Copa pero que nuestros equipos jueguen muy bien y ganen.. parece un contrasentido o no? Todo ajustado a la “ coherencia” colombiana. Es lo mismo que por exigir más empleo se destruyan las empresas”.

Lo anterior tiene que ver también con que el campeonato colombiano no se juegue, algo que Vélez siempre ha criticado desde que la mayoría de los jugadores de la Liga BetPlay decidieron parar hasta que las cosas mejores, pues los problemas de orden público y de salubridad no ha dejado que se desarrollara el mismo en nuestro país en los tiempos estipulados, razón por la que también nos quitaron la Copa América.