César Valoyes: “Me retiré porque me dieron ataques de ansiedad”

El nombre de César Valoyes, sin duda alguna, es recordado con cariño en Deportivo Independiente Medellín. Los goles del delantero fueron definitivos para conseguir títulos y eso lo hizo inscribirse por siempre en la historia del Rojo.

En 2004 marcó el tanto que metió al Poderoso en la final que le ganaría a Atlético Nacional y en 2009, le entregó el pase a Jackson Martínez para que anotara en la victoria frente a Atlético Huila, que representó la quinta estrella del club.

En su trayectoria deportiva pasó por Independiente Santa Fe, Real Cartagena, Atlético Huila, Patriotas Boyacá y otros del extranjero como el Wuhan Zall, de China, el UTC Cajamarca, Juan Aurich, Ayacucho y Cultural Santa Rosa, de Perú. Fue en ese país donde tomó la decisión de darle fin a su carrera, no por falta de físico, sino por un asunto que superó su salud mental.

“Yo me retiré a los 34 años porque estaba muy estresado. Yo me fui a Perú y me empezaron a dar muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y decidí cortar, ya había jugado 16 años. Era algo raro, me iba a jugar al exterior y me daban ataques de pánico y ansiedad. Estaba en Medellín y no me daba nada. Entonces dije ‘no me voy a mover más de acá’”, relató en el programa dedicado al DIM, La Barra Contenta.

Hoy, a sus 37 años, decidió contar un poco de su experiencia con un tema que poco se toca, pero que se ha demostrado que tiene incidencia en la vida de los deportistas. “Son problemas mentales, que la gente te ve físicamente bien. Y entonces tú entras a una cancha y la gente no sabe que tú estás teniendo esa situación. No duermes, todo el tiempo sientes pánico, todo el tiempo estás asustado, es un estrés y todo el tiempo esa pensadera. Eso pasa mucho debido a tanto estrés, a tantas cosas que vive uno a lo largo de la vida y sobre todo, debido a la presión del fútbol. El fútbol crea una presión muy grande”, añadió.

Luego de pasar por ese impase ha decido ayudar a quienes padecen este tipo de transtornos. “Después de que uno sufre de estos ataques de ansiedad te das cuenta que muchas personas tienen esa problemática. Incluso muchas personas que tienen esto, yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos y de ayudarles, porque es algo prácticamente nuevo”, explicó.

Finalmente, resaltó el trabajo que hacen las instituciones para combatir estos inconvenientes e invitó a los jóvenes a estar pendientes de su salud mental. “En todos los equipos hay profesionales: psicólogos, psiquiatras. Y esa ayuda es importantísima. Contarles los problemas, qué están sintiendo, no se queden callados por favor. Mucha veces el detonante es algo trágico, pero todos los problemas tienen una salida. Qué se expresen, lo bueno, lo malo, lo que sientan, qué lo expresen. Hay gente que estamos para ayudar. Cuando uno se encierra no encuentra salida”, concluyó.