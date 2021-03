“¡Estudien!” Fuerte crítica de Martín Arzuaga a exfutbolistas que ahora son ‘comentaristas’

El exfutbolista de Junior y de la Selección Colombia , Martín Arzuaga, criticó a exfutbolistas que ahora son comentaristas deportivos en diferentes medios de comunicación.

Pues el exdelantero ahora está estudiando comunicación social – periodismo para estar en los medios de comunicación totalmente preparado al momento de dar una opinión y analizar un encuentro; para él , el hecho de haber jugado fútbol no te ayuda a expresarte ante un público. Pues es el consejo que le da a sus excompañeros.

“Hoy, hasta yo soy periodista, estoy haciendo un programa de reportajes, y comencé a estudiar comunicación en la Universidad Autónoma. Pensé que era fácil, mi mujer es comunicadora, y yo le decía: tú escogiste esta profesión porque era fácil. Mentiras, lleva muchos ingredientes en la comunicación, hay muchas cosas cosas metidas dentro del periodismo y es muy importante poderlos implementar en la vida”, dijo el ‘Toro’ para el Alargue de Caracol Radio.

Y agregó que “para mí, los jugadores que hoy están en diferentes programas deportivos, les pueden hacer muy bien desde su óptica como jugador, como experiencia, como lo que vivieron en un camerino, pero hasta ahí. Y hablar de fútbol, pero hasta ahí, lo mejor sería estudiar”.

Siguió: “yo veía que muchas veces, no todos los jugadores que estaban dentro del panel, pero se expresaban de una manera inadecuada al respecto de un equipo. Y no era la manera. Muchas veces no tenemos la preparación, podemos tener la vocación, pero la preparación como tal, no”.

Finalizó la entrevista criticando al periodismo en general. “El periodismo se ha vuelto reiterativo y repetitivo, en darnos las mismas preguntas y nosotros las mismas respuestas… El famoso ‘cassette’ y de pronto no vemos más allá. Yo pienso que está bien desde una óptica, desde el plano deportivo, de lo vivido y nada más”, concluyó Martín Arzuaga.

Cabe recordar que en los medios de comunicación hay exfutbolistas en cadenas importantes como Iván René Valenciano, Faustino Asprilla, Fabián Vargas, Faryd Mondragón, Carlos Valdez, Víctor Aristizábal, entre otros…