“Estoy listo para mi debut con América de Cali”: Aldair Rodríguez

El nuevo delantero del América de Cali fue presentado oficialmente en una rueda de prensa previo al clásico frente a Atlético Nacional y se mostró entusiasmado por su debut con la camiseta ‘escarlata’.

Muy temprano este sábado, América de Cali comenzó los preparativos para su próximo partido de la Liga Betplay frente a Atlético Nacional. En una rueda de prensa, el técnico Juan Cruz Real reveló los detalles y pormenores de su plantilla para este importante juego, donde también se hizo la presentación oficial del delantero peruano Aldair Rodríguez ante los medios de comunicación.

Inicialmente, el DT ‘escarlata’ habló de las dudas que hay sobre su plantilla, como es el caso del lateral Edwin Velasco, quien salió lesionado en el último juego frente al Junior de Barranquilla. “Edwin Velasco está bien, tuvo una molestia pero va a viajar, está dentro de los convocados. En principio estaría en condiciones de jugar”.

+ El último triunfo de América de Cali visitando a Atlético Nacional

+ El ’11 ideal’ de los suplentes de lujo en el FPC

Además, habló de lo que será la convocatoria y sobre un posible llamado del nuevo delantero ‘escarlata’. “De acuerdo a las últimas indicaciones del cuerpo médico y cómo veamos a los futbolistas, en esto está incluido Aldair Rodríguez, quien llegó ayer de la concentración de su selección, en las próximas horas estaremos conformando la convocatoria con la que viajaremos a Medellín”.

Las declaraciones de Aldair Rodríguez

El jugador peruano habló de lo que será este nuevo paso en su carrera y lo que ha alcanzado a trabajar. “Las expectativas son de las mejores, vengo aquí a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos. He tenido oportunidad de hablar con el ‘profe’, no hemos hablado de una posible convocatoria, pero sí vengo trabajando con el resto del grupo y a disposición por si me toca jugar“.

Además, en cuanto a lo que él corresponde, se siente con las condiciones de jugar a pesar de que apenas lleva un día concentrado con el resto de la plantilla. “Yo me siento muy bien a nivel físico, vengo de la Selección donde se entrena muy bien y con mucha intensidad. Definitivamente no es lo mismo un entrenamiento a un partido oficial, pero estoy listo para mi debut con América de Cali“.

Vea la rueda de prensa completa aquí: