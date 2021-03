ESPN Colombia, el día después del incidente de Carlos Orduz

Luego del incidente con el periodista Carlos Orduz, los programas de ESPN Colombia volvieron a emitirse con cada uno de sus integrantes en diferentes lugares. Los sets, por ahora, no volvieron a ser utilizados.

Fue durante la emisión de ESPN Radio Colombia que se dio el incidente. Carlos Orduz fue golpeado por una pantalla del set que es parte de la escenografía. Lo sucedido se vio vivo y quedó grabado por diferentes usuarios que compartieron la imagen en redes sociales. Afortunadamente no pasó a mayores y la salud del comunicador no tuvo mayores alteraciones. Así lo contó él mismo en entrevista con La FM.

“Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave. Logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo (…); cuando me levanté, dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores”.

Luego de ser llevado al hospital, se supo que Carlos Orduz sufrió una inflamación en la nariz, un hematoma y un diente desportillado. “Por fortuna la conclusión de los médicos es que solo sufrí un golpe y que no tuve una lesión”. Él mismo agradeció la preocupación de los seguidores del canal y los mensajes que recibió por lo sucedido.

De su parte, el canal ESPN tomó la determinación de cerrar parcialmente sus sets. Es lo que se vio este miércoles 10 de marzo. Tanto ESPN Nexo como ESPN FC Colombia volvieron a emitirse con sus integrantes participando desde lugares diferentes. Seguramente están realizando las adecuaciones pertinentes para evitar algún otro inconveniente como el que se vivió con Carlos Orduz.

