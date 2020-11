Equidad venció a Patriotas y pone en apuros a otros equipos

Dimayor

El conjunto asegurador venció 1-0 a Patriotas de Boyacá por la fecha 19 de la Liga Betplay y ratifica su puesto dentro de los ocho clasificados hasta el momento.

El primer gol del compromiso llegó al minuto 40`por medio de Juan Alejandro Mahecha. Con este resultado, el conjunto asegurador se ratifica dentro del grupo de los ocho clasificados con 29 puntos, preocupando a equipos como Millonarios y Águilas Doradas que no dependen de sí mismo para clasificar y están afuera de la `fiesta de los ocho`.

+ Vladimir Hernández es novedad en los convocados de Nacional

+ Deportivo Cali está en la lista de los clubes más valiosos de América

Se notó el nerviosismo de La Equidad en un partido clave para su clasificación como lo era este ante Patriotas, un equipo ya eliminado que viene de menos a más en el torneo y que no tiene nada que perder, motivo por el que juego estuvo parejo y ajustado.

En el segundo tiempo el cuadro visitante salió con toda y sacó protagonista a Diego Novoa que salvo a La Equidad en tres ocasiones en los primeros 5 minutos.

¿Qué pasa con la victoria de La Equidad?

El conjunto asegurador se mantiene dentro del grupo de los ocho clasificados pero aun no tiene tiquete para la próxima ronda; queda con 29 puntos y le falta un partido durísimo ante el América de Cali, como visitante, en la última fecha donde solo le bastaría un empate para avanzar por su alta diferencia de gol a favor.

Este resultado no le favorece a Millonarios, y Águilas Doradas, equipos que están fuera de los ocho y deberán ganar sus partidos correspondientes para llegar a 30 y 31 puntos, respectivamente y esperar que se den otros resultados.

Por el lado de Once Caldas la situación no es más tranquila; ganando uno de sus dos partidos restantes calsificaría dentro de los ocho siempre y cuando no sumen los 6 puntos El Deportivo Pasto, Atlético Nacional, La Equidad y Junior de Barranquilla.