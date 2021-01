Enero 2021: ¡Que el show continúe!

Pocos tendrán vacaciones después de la extensa para que tuvo el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El fútbol no parará y por el contrario, enero 2021 será un mes para programarse frente al televisor, ya que los estadios continuarán cerrados para los hinchas.

Los que continúan

La Copa Libertadores tendrá menos de quince días de descanso, pues los partidos de las semifinales se disputarán la primera semana de enero.

River Plate recibirá a Palmeiras en el estadio Libertadores de América, el martes 5 a las 7:30 de la noche en el duelo de ida. Mientras que Santos visitará a Boca Juniors en La Bombonera el miércoles 6, a las 5:15 de la tarde.

El choque de vuelta está pactado para el 12 y 13 del mismo mes, cuando ambos cuadros brasileños serán locales. El Verdão en el Allianz Parque y el Peixe en el Urbano Caldera.

En cuanto al proceso de cada uno, el Millonario dejó a un lado a LDU Quito, Binacional, São Paulo, Atlético Paranaense y Nacional de Uruguay. Los Alviverdes derrotaron a Tigre, Guaraní, Bolívar, Delfín y Libertad.

En la otra zona, los Alvinegros pasaron por encima de Defensa y Justicia, Delfín, Olimpia, LDU Quito y Gremio. Mientras que los Xeneizes lo hicieron derrotando a Deportivo Independiente Medellín, Libertad, Caracas, Internacional y Racing.

La otra cara continental

La Copa Sudamericana tendrá jornada por la misma época, así: Vélez Sarsfield espera a Lanús en el estadio José Amalfitani, el miércoles 6 por el primer juego de la semifinal. Y Coquimbo Unido disputará el duelo en casa contra Defensa y Justicia, el 7 en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Ambos encuentros comenzarán a partir de las 7:30 p.m.

La vuelta será también entre el 13 y 14 del primer mes del año. El Granate oficiara como local frente al Fortín y el Halcón tendrá que ser el anfitrión del conjunto chileno. Nuevamente empezarán a las 7:30 p.m.

Los de Liniers alcanzaron estas instancias tras ganarle a Aucas, Peñarol, Deportivo Cali y Universidad Católica. Lanús fue mejor que Universidad Católica, São Paulo, Bolívar e Independiente.

Del otro lado, Defe le ganó a contrincantes como Sportivo Luqueño, Vasco da Gama y Bahía. Y los australes pasaron obstáculos como Aragua, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo y Junior FC.

En Colombia

La Copa BetPlay Dimayor 2020 se disputará en enero con la fase de cuartos de final, en la que aún se mantienen vivos ocho equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Siete de ellos habitan la primera división y uno la segunda.

Los encuentros se vivirán a partir del 17 de enero, pero aún falta la planificación del calendario por parte de la Dimayor. Deportivo Independiente Medellín, actual campeón del certamen, busca defender su poderío.

Las llaves quedaron así:

Llave A: Deportivo Pasto vs. América de Cali

Llave B: Independiente Medellín vs. Junior FC

Llave C: Deportes Quindío vs. Alianza Petrolera

Llave D: Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

En el camino, cada uno dejó rivales de peso. Se espera un gran nivel en los enfrentamientos que serán a único partido.

Los Cuyabros comenzaron desde la primera etapa y tuvieron que eliminar a Valledupar, Fortaleza, Jaguares y Deportivo Cali. Los únicos sobrevivientes de la fase 3 son los Aurinegros de Barrancabermeja, quienes se impusieron a Atlético Bucaramanga y Millonarios FC. Por su parte, el Tiburón, los Diablos Rojos, el Pijao, el Rey de Copas, los Volcánicos y el DIM, superaron a sus rivales en los duelos de cuartos de final.

El regreso de la Liga

Hace dos semaanas se realizó la asamblea extraordinaria del ente regulador del FPC y allí se determinó el sistema de juego del campeonato para la siguiente temporada. La Liga BetPlay 2021 mantendrá su formato actual y arrancará el 16 de enero. Adicionalmente, esta vez tampoco habrá fecha de clásicos y se jugarán 19 fechas, por lo que cada club tendrá una de descanso, ya que son 20 los inquilinos de la primera división colombiana.

La idea es que se celebren dos torneos en el año. En el primero se presentará el descenso de un equipo y en el segundo lo harán dos. La lucha será por un lugar dentro del selecto grupo de los ocho, quienes avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que sortearán las cuatro llaves y se disputarán duelos de ida y vuelta. De ahí, resultarán los semifinalistas, que de la misma manera decidirán los finalistas, quienes definirán el campeón a través de dos partidos. Los días y horas serán anunciados por Dimayor posteriormente.

Europa sin parar

Las ligas más importantes del balompié del Viejo Continente tendrán actividad continua durante los próximos días.

La Ligue 1 de Francia activará la fecha 18 el miércoles 6 de enero y continuará las semanas siguientes, con duelos programados para el 10, 16, 24 y 31 del mismo mes.

La Premier League de Inglaterra no celebrará ni fin de año, porque desde el primero de enero hará su jornada 17 y seguirá con su programación en los fines de semana del 12, 26 y 30 del mismo mes.

La Serie A de Italia disputará la fecha 15 el próximo 3 de enero y de ahí en adelante, las semanas del 6, 9, 15, 22 y 29.

Y LaLiga de España igualmente desde el 2 de enero tiene competencias, así como el 8, 12, 20, 24 y 31.

Los torneos continentales, como lo son la Champions League y la Europa League regresarán en febrero.