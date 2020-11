Finalmente esta definición de la Liga Beptlay se lleva a cabo en Bogotá. Deportes Tolima hace las veces de local en el estadio Metropolitano de Techo. Allí busca remontar la llave que Junior empezó ganando en la ida (1-0).

La definición arrancó con algo de dramatismo y mucha polémica. Junior incluso amenazó con no jugar si el partido no se disputaba en Ibagué. Deportes Tolima mostró por qué no podía jugar en donde hace las veces de local habitualmente. Así que el compromiso se trasladó a Bogotá de donde saldrá el último semifinalista.

Relato del partido entre Deportes Tolima y Junior

Ficha técnica de Deportes Tolima 0-0 Junior (parcial)

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, John Narváez, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Yeison Gordillo, Juan David Ríos, Luis Miranda, Jáminton Campaz; Andrey Estupiñán (Jonathan Marulanda) y Juan Fernando Caicedo. DT. Hernán Torres.

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Danny Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Didier Moreno, Freddy Hinestroza; Edwuin Cetré, Teo Gutiérrez y Carmelo Valencia. DT. Luis Amaranto Perea.

Expulsado: Leyvin Balanta (30m)

Árbitro: Wilmar Roldán – Antioquia

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Así va la Liga Betplay 2020