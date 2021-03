Elkin Soto regresa al Once Caldas

Referente de siempre en el Once Caldas, Elkin Soto ahora es parte integral del cuerpo técnico. Aportará sus conocimientos a un joven plantel.

Soto se encuentra más que satisfecho por esta oportunidad, dado que se ajusta justo al proceso actual que lleva con el fin de convertirse en entrenador. El acercamiento suyo se dio por intermedio del técnico Eduardo Lara, quien encontró rápidamente acogida por parte de las directivas.

De acuerdo con la web oficial del Once, Soto Jaramillo adelanta los estudios pertinentes para tener la Licencia A de entrenador al servicio del fútbol profesional.

“Inicialmente nos invitaron a Juan Carlos Henao, a Arnulfo Valentierra y a mí, la semana anterior, para compartir con los jugadores y expresarles nuestro apoyo. A raíz de esa visita, el profesor me preguntó por mi preparación y me invitó a que estuviera al lado del cuerpo técnico para que siguiera aprendiendo. Muy agradecido por la oportunidad que me dan en el Once Caldas, el equipo de mis afectos, estoy aprovechando cada entrenamiento con el grupo profesional”, comentó Soto, declaraciones recogidas por la web oficial del cuadro blanco.