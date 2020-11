El único positivo por COVID-19 de un futbolista que ha confirmado Atlético Nacional

Foto: Dimayor

Dentro de los múltiples casos positivos de COVID-19 que ha presentado Atlético Nacional, solo una vez el equipo confirmó el nombre de la persona. Fue Helibelton Palacios el pasado 18 de noviembre.

Ese día los canales oficiales del cuadro antioqueño informaron: “Atlético Nacional informa que en cumplimiento del protocolo establecido para el desarrollo de la competencia del Fútbol Profesional Colombiano, hemos realizado una nueva fase de 60 pruebas PCR, las cuales han arrojado resultado positivo para el jugador Helibelton Palacios Zapata quien se encuentra asintomático”.

Desde ese momento el futbolista no ha hecho parte de los partidos oficiales de un equipo del que se han rumoreado otros casos. Atlético Nacional no se manifestó al respecto, pero circuló la información de posibles casos positivos por COVID-19 para Sebastián Gómez y Yerson Candelo, dos futbolistas que no estuvieron citados al juego ante América de Cali del pasado fin de semana.

Ahora que el club sí se manifestó confirmando otros 9 casos positivos por COVID-19, no hubo nombres confirmados. Nuevamente a nivel de prensa se especula con nombres. César Augusto Londoño (Caracol Radio y Win Sports), ofreció los siguientes. Dice que ellos serían: José Fernando Cuadrado, Aldair Quintana, Yerson Mosquera, Jimer Fory, Bryan Rovira, Jéfferson Duque, Fabián González Lasso, Déinner Quiñonez y Yilmar Velásquez. Es información extraoficial y que el club ha decidido no compartir públicamente.

Comunicado oficial de Atlético Nacional

