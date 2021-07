¿El Tino Asprilla es hincha de Atlético Nacional o de Cortuluá?

Cortuluá es el equipo de su ciudad natal y Atlético Nacional el que lo llevó a ser reconocido a nivel mundial. Hoy en día protagonizan un conflicto que ha hecho que más de uno se pregunte por el Tino Asprilla.

¿Faustino es hincha de alguno de ellos dos? Recordemos que en octubre de 2019, en entrevista en W Radio, dijo: “En mi casa, por obligación, por mi papá, todos teníamos que ser hinchas del América de Cali y liberales; el rojo era el que mandaba, como una dictadura. De niño quise al América, pero después me volví hincha de Atlético Nacional y de todos los equipos en los que jugué“.

Así es que la respuesta a la pregunta es que el Tino Asprilla es hincha de Atlético Nacional, de Cortuluá y de varios más. En el cuadro tulueño jugó en 2004 cuando regresó al fútbol colombiano luego de jugar en Chile. Fue el penúltimo equipo de su carrera y luego ha estado cerca suyo siguiéndolo en algunas ocasiones en el estadio 12 de octubre.

Eso pasó en abril de 2016 cuando estuvo allí siguiendo, junto a Óscar Ignacio Martán, un enfrentamiento entre Cortuluá y Atlético Nacional. ¡Se le vio cantando por el primero de ellos! “Por acá en mi tierra viendo Cortuluá – Nacional. Que viva el fútbol”, expresó en Twitter el día de ese juego que ganó el cuadro tulueño.

Pues en las redes se vende como súper hincha de Nacional, pero en la vida real hace fuerza y grita para que pierdan. En este caso debe estar más perdido que los 5 millones del Cortuluá. pic.twitter.com/37Sjf4HOOm https://t.co/5M7JzZWrk1 — Jaime Andrés. (@Jimmyporfavor) July 16, 2021

Por acá en mi tierra viendo jugar a;@cortuluaoficial 💔 @nacionaI

Que viva el futbol😎 pic.twitter.com/m6HF3ZwukI — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 23, 2016

Un cruce en redes sociales entre el Tino Asprilla y Óscar Martán

Sucedió en octubre de 2019 y se dio por un comentario del futbolista que involucró al equipo vallecaucano. Asprilla lo acusó de prestar la camiseta para hacer política e instó a la Dimayor para que sancione esta conducta que consideró una “deshonra” al fútbol. “Inaudito que Cortuluá preste la camiseta para hacer política. Esto está prohibido, la Dimayor debe sancionar este tipo de conductas que deshonran el fútbol”, escribió.

La respuesta de Martán fue: “Nuestro programa se llama ‘Cortu al barrio’. La idea es llevar estos chicos a los barrios de Tuluá para que se interrelacionen con la comunidad y conozcan personas diferentes al entorno del fútbol”, le escribió Martán. Y agregó: “Cuántos clubes de Colombia tienen o desearían tener un programa de inclusión social y educativa como este. Por favor, Tino, no nos mezcles en tus problemas políticos. Te seguiremos queriendo como siempre. Asesórate mejor y con la verdad. Un fuerte abrazo y bendiciones”.

Tino Asprilla en junio de 2021: “¿Cortuluá?, ni me lo mencionen”

Hablando en ESPN y en un momento en el que se mencionó el tema de los clubes profesionales del país y los recursos para cumplir con sus obligaciones debido a los derechos de televisión, dijo: “Cortuluá no paga. A ese equipo no me lo mencionen que me debe una plata”.