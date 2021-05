El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero por la situación de Colombia

El país pasa por una de las situaciones más apremiantes de los últimos años. Hace días que el pueblo levantó su voz de protesta contra el Gobierno Nacional y aunque este retiró el proyecto de la reforma tributaria, continúan los problemas de orden público por más asuntos al rededor de desacuerdos con decisiones políticas.

Es por eso que el mundo del fútbol colombiano se ha movido en pro del momento y algunos jugadores, especialmente los que están por fuera, se han manifestado con mensajes en sus redes sociales. Uno de ellos es Juan Fernando Quintero, quien se encuentra viviendo en China por su contrato con el Shenzhen FC.

“Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo…Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos!!. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos”, escribió el ex River Plate. Conmovedor Mensaje de Falcao García por el triste momento que atraviesa el país



Y continuó con un texto esperanzador. “Tengo fe que todo va mejorar para bien… y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman… (nada personal con nadie).. pero también sé que la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento…espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono… no importa los personajes… IMPORTAN MÁS LAS PERSONAS … que una decisión PERSONAL no afecte a miles … CONSTRUYAMOS SEÑORES NO DESTRUYAMOS !! Diálogo, comprensión, abstención y mucho AMOR !! TE AMO COLOMBIA”, agregó.