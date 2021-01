El recibimiento de la hinchada de Nacional, para un partido que se suspendió

Cientos de hinchas de Atlético Nacional se hicieron presentes en el hotel donde concentra el equipo, previo a un partido que finalmente no se jugará.

Los equipos del fútbol colombiano regresaron a competencia este jueves, con la reanudación de la Copa Betplay 2020, pero en algunos casos, simplemente no va a ser posible por la complicada ola de aumento de casos de Covid-19 en todo el país. Específicamente, el juego entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, es el primer juego aplazado del año, debido a medidas estrictas de los mandatarios de varias ciudades.

Una de las principales razones por las que este juego no se llevará a cabo, es porque el entusiasmo de una nueva temporada ha llevado a que los hinchas se aglomeren y aumenten el riesgo de contagio. Es el caso de los seguidores de Atlético Nacional en Armenia, ciudad donde se pensó que se jugaría el partido antes de anunciar que no se prestará el estadio Centenario de esa ciudad.

Cientos de hinchas del equipo ‘Verdolaga’ llegaron a las afueras del hotel donde se concentraba el equipo con el objetivo de apoyarlos previo al primer partido del año. Juego que finalmente tendrá que ser reprogramado, en parte por causa de estas desmedidas muestras de apoyo al equipo, pero sin hacer caso a los protocolos de bioseguridad ni respetando el distanciamiento físico.

En video, así se dejaron ver los hinchas de Nacional

La hinchada de Atlético Nacional en las afueras del hotel de concentración del equipo en Armenia. Así es imposible. Vídeo cortesía de @NoticiasRCN.

pic.twitter.com/QTfqRoO9ZF — Gustavo López (@guslopezinfo) January 14, 2021

La información que se tiene y que pronto se confirmará, es que el partido no se jugará el día de mañana (jueves) y todavía no se conoce cuando se podrá disputar, pues del ganador de esta llave, sale el semifinalista que enfrentará a América de Cali o Deportivo Pasto que no tendrán complicaciones para llevar a cabo su llave.