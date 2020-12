El Pibe Valderrama se despachó contra el VAR y Teo Gutiérrez

Como ya es habitual, Carlos El Pibe Valderrama analizó los últimos acontecimientos futbolísticos colombianos en su canal de YouTube. Esta vez fue muy incisivo con sus opiniones sobre el VAR y su desfavorecimiento a Junior FC. También criticó fuertemente a Teófilo Gutiérrez.

Al principio del video se refirió al duelo de Copa Sudamericana que el cuadro Tiburón perdió en Barranquilla ante Coquimbo Unido. “Hay que ir a Chile a ganar. El empate no nos sirve. Hay que ir a Chile a ganar, muchachos. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Con todo! ¿Falta cuánto? No, ahora no son 90 minutos, ahora son 120 minutos, hermano (…) Nos vamos pa’ Chile a ganar en Chile. Es la única manera, como decimos nosotros, de salvar el año”, expresó.

Y de ahí en adelante se despachó contra la tecnología arbitral que hoy reina en el fútbol. “Ustedes saben que esta vaina cambió. ¿Cambió pa’ qué? ¡Pa’ mal! Porque ese VAR no lo entiende ni mi mamá. Mi papá que tampoco está, tampoco entiende esa vaina, ese VAR. Entonces los árbitros ya ni pitan. Ahora el que pita es el VAR”, dijo.

Ahí, se enfocó especialmente en el compromiso de semifinal de la Liga BetPlay 2020 entre el conjunto Rojiblanco y América de Cali, en el que el DT Amaranto Perea mantuvo en el banco durante la primera mitad a dos de los referentes de su plantel. Justo, fue en ese momento del duelo en que peor jugaron sus dirigidos y los Diablos Rojos aprovecharon para anotar en dos oportunidades. Teo entró en la segunda parte y cambió la cara del partido. El delantero presentó molestias físicas que no le permitieron actuar en la totalidad del encuentro. Esa situación enojó al Pibe.

“En el primer tiempo, Junior hizo un cambio ahí que no entiendo yo. No entiendo la vaina. Pero bueno, el fútbol es eso. Ahora los jugadores están lesionados para jugar 45, 50 minutos. Yo no entiendo esta vaina cómo cambió, cuando nosotros estábamos queríamos jugar 90, 100 minutos. Si estábamos lesionados, nos reventábamos en la cancha. No, ahora esta vaina es diferente: los mejores jugadores de los equipos juegan 20, 30 minutos, porque dizque estamos lesionados para jugar una semifinal. ¡No joda! Eso hay que jugarlo hasta mucho. ‘¡Me reventé pero en la cancha!’ No, ‘profe, yo puedo jugar medio tiempo’. Los mejores jugadores de los equipos siempre juegan, aunque estén mochos”, refutó el exintegrante de la Selección Colombia.

Y continuó: “En el segundo tiempo hizo los cambios el técnico. Metió a los dos mejores jugadores que tiene el Junior ahora. Uno, no entiendo. El volante no sé por qué no jugó (James Sánchez). Qué vaina rara. Y Teófilo Gutiérrez, que es el mejor jugador del equipo, dizque estaba lesionado. Entra para el segundo tiempo y cambia la melodía”.

Cuando los barranquilleros mejor actuaban, les anularon dos anotaciones, por lo que no les alcanzó para empatar y el marcador terminó con un 1-2 que clasificó al rival a la final. Ese fue otro detalle que enfureció al exfutbolista.

“Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros. Al contrario: ya los árbitros no pitan, no hacen nada. Entran a la cancha, pero no hacen nada. ¿Por qué no toman decisión? Eso hacen los árbitros ahora y no solamente en Colombia, en los otros países sucede lo mismo: en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, en Inglaterra, en Italia, en España. Entonces ese VAR no sirve pa’ nada”, exclamó.

Incluso, el tono de El Mono fue subiendo y terminó con frases fuertes para los jueces: “O sino que quiten a los árbitros, porque están hechos unos payasos ahí. Los árbitros son unos payasos que no toman determinación. Antes ellos tomaban determinación, ¿se equivocaban? perfecto, ellos son seres humanos. Pero es que ahora no sirven para nada: entran a la cancha y no toman decisión. Si hay mano, hay que ir al VAR. Si hay un tiro de esquina, hay que ir al VAR. Si hay un penalti, hay que ir al VAR. Qué quiten los árbitros, que se inventen otra vaina nueva, así como inventaron el VAR”, concluyó.

