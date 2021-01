El permiso que le dio Bolillo al Tino Asprilla cuando lo dirigió

Faustino Asprilla concedió una charla en el canal ESPN Colombia, donde relató algunas anécdotas de su pasado como futbolista profesional.

Faustino Asprilla concedió una charla en el canal ESPN Colombia, donde relató algunas anécdotas de su pasado como futbolista profesional. Allí, puso en evidencia los permisos que le concedía Hernán Darío Gómez cuando lo dirigía en la Selección Colombia.

El Tino confesó que en una ocasión que se encontraba en concentración con la Tricolor, se escapó para ir a verse con Lady Noriega, con quien estaba entablando una relación en ese entonces. Y que además, lo hizo con consentimiento del DT, con el que construyó una amistad muy cercana desde que coincidieron en Atlético Nacional.

“Una vez, concentrados con la Selección, yo molestaba con Lady. Ella estaba en Medellín y le dije al Bolillo que quería ir a verla y él me dejó”, reveló el exjugador del Parma, de Italia. Sin embargo, explicó que ese tipo de situaciones no se daban gratis. “Bolillo me permitía unas cosas, pero me exigía mucho”, apuntó.

También aclaró que el encuentro con la actriz y cantante fue genuino y que no hizo de las suyas. “En esa oportunidad, íbamos a jugar un partido de preparación con Bolivia. Él me permitió ir a visitar a Lady a la casa, allá estaban los papás, los hermanos”, agregó.

Las declaraciones se dan justo en un momento de polémica en las que los medios apuntan al técnico del DIM, ya que hace días se expresó en contra de los procesos disciplinarios de los jugadores. Al igual que Jersson González, que creó un estricto reglamento para dirigir al América Sub-17, bajo premisas que involucran el libre desarrollo de la personalidad.

No obstante, el Tino se despachó en elogios para Hernán Darío, explicando que fue uno de sus formadores más relevantes. “Él fue quien más creyó en mí. Y todo lo que yo hice en el fútbol, mucho de eso se lo debo a él”, concluyó.

La anécdota de Faustino Tino Asprilla con Hernán Darío Bolillo Gómez: