Fernando ‘El Pecoso’ Castro, en entrevista con el Super Combo de Cali, habló sobre el posible regreso a dirigir nuevamente en el FPC.

La última experiencia de ‘El Pecoso’ dirigiendo un equipo en el país fue en abril del 2019, con América de Cali. Su salida se dio por los malos resultados que venía mostrando en las últimas jornadas. Fue destituido de su cargo, dejando al equipo con 7 triunfos, 3 empates y 5 derrotas.

A partir de ahí no ha vuelto a dirigir de forma oficial. Hasta hace un tiempo que lo llamaron para estar al frente de un equipo. “Me ofrecieron económicamente lo que ganaba cuando llevaba 1 año de DT, en vez de reconocerme mi trabajo me tiraron fue para abajo, me llamaron porque no había más, hay que reconocer el trabajo”, enfatizó el técnico manizaleño.

Sus ganas de volver a estar detrás de la línea dirigiendo no las esconde: “Si me llaman, vuelvo a dirigir, pero tiene que ser un proyecto respaldado por los dirigentes”, precisó.

Es tanto el gusto y la pasión que tiene con el fútbol, que nunca se le ha pasado por la cabeza no pensar en ello. Es un agradecido con lo que este deporte le dio y piensa que este gusto se lo va a llevar hasta la muerte.

También habló sobre la actualidad de nuestro fútbol: “Yo veo que el fútbol colombiano se viene jugando, pero no tiene un avance positivo, hay que ver qué es lo que pasa en el fútbol colombiano, la vitrina de nosotros es el fútbol internacional”, subrayó diciendo.

“Antes un jugador duraba por lo menos 4 o 5 años en el equipo profesional, ahora llega un jugador y el afán es venderlo, yo creo que el problema hay que mirarlo desde abajo”, finalizó.

Por ahora seguirá esperando a que su teléfono suene y le llegue la oportunidad de dirigir de nuevo a un equipo en la Liga.