El otro lío de René Higuita con hinchas en Estados Unidos

René Higuita ha vuelto a ser protagonista en prensa y redes sociales tras un partido amistoso de Atlético Nacional en Estados Unidos por situaciones con hinchas rivales. En 2018 fue con gente de América de Cali y ahora con Millonarios.

Lo más reciente se dio al final de la Florida Cup 2021. El cuadro verdolaga del que René Higuita hace parte nuevamente desde junio del año en curso, ahora como “Líder Institucional de la Ciudad Deportiva”, salió del estadio y tuvo un cruce con hinchas de Millonarios que terminaron insultándolo. ¿Qué pasó? Se espera una versión oficial.

Por ahora lo que se ve es algo similar a lo sucedido en Houston en 2018. Esa vez fue en un amistoso entre Atlético Nacional y América de Cali. En aquel momento René Higuita era preparador de arqueros del cuadro verdolaga y protagonizó un altercado en una de las tribunas del estadio.

De aquel momento quedaron grabadas unas imágenes en las que se le ve al futbolista que disputó la Copa del Mundo 1990 con la Selección Colombia intentando golpear a un aficionado de América de Cali que estaba insultándolo. El personaje que lo persigue está gritándole cosas y la reacción de René Higuita es clara. En ese instante tanto él como Paula Bustamante, gerente de comunicaciones de Atlético Nacional en ese instante, fueron agredidos también con rollos de papel.

En aquel momento él habló públicamente del hecho sucedido en el BBVA Compass Stadium. En sus redes sociales publicó un video en el que dijo: “La hinchada de América de Cali es un amor y por dos o tres personas no puedo juzgarlos a ellos ni a ninguna hinchada del mundo (…). Después de tantos insultos y de que me tiraran cosas reaccioné, no se si bien o mal, pero me debo a una institución que desea llevar la paz. Me equivoqué, pero tengo un límite”.