Duván Vergara y la forma más fácil de ganarse millón y medio de pesos

El delantero del América de Cali fue protagonista de un particular reto en la sede de entrenamientos del equipo, donde superó a un influencer de la ciudad.

En los últimos días, las redes sociales oficiales de América de Cali se han vuelto un canal para mostrarle al hincha el buen momento anímico en el que están los jugadores y el plantel en general, dejando ver un lado más íntimo de la relación entre los futbolistas, remarcando que esto fue uno de los factores más importantes en la gestación de la estrella número 14 del club vallecaucano.

Aprovechando esta situación, uno de los influencers más populares de la ciudad de Cali, llegó hasta la sede deportiva de Cascajal para grabar un video con los jugadores y hacer más visible todavía esta tendencia. @HablameMenor fue directamente a proponerle un reto a la estrella del equipo, Duván Vergara, apostándole $1’450.000 COP en una tanda de penales.

Al principio el jugador se mostró incomodo y no quería aceptar, pero la presión de Rafael Carrascal, Joel Gatrerol y Marlon Torres lo hicieron aceptar. “En mi casa no me va a ganar“, dijo el ’11’ del América, quien recibió consejo por parte del exarquero Alexis ‘El Pulpo’ Viera, sobre como atajarle los penales al ‘Menor’.

El video de Duván Vergara vs. Hablame Menor

Tras tres cobros de cada uno, Vergara salió vencedor y se quedó con el premio, destacando que el reto fue una forma de hacer “dinero fácil”. Por otro lado, hay hinchas del club que han criticado esto, pues con los cobros de Duván, están dando información importante a los rivales sobre sus ejecuciones desde los 12 pasos.