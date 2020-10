Duván Vergara, América de Cali y su revancha en el fútbol

Así toma Duván Vergara su paso por América de Cali. Lo dijo en entrevista en Win Sports: “Me ha dado vuelta la vida en un momentico”, asegura el goleador escarlata que tanto cariño despierta en la afición.

Casi que en silencio y luego de ser descartado por Deportivo Cali, a mediados de 2019 llegó Duván Vergara al plantel de América. Venía de un paso lleno de irregularidades por el fútbol argentino al que llegó para jugar con Rosario Central. Hizo un gol en Copa Libertadores, jugó poco y, según relata, no la pasó nada bien.

Optó por salir. Llegó al cuadro americano y todo cambió: “Me ha dado vuelta la vida en un momentico. Pasé de estar en Argentina viviendo muy malos momentos a tenerlo todo acá, pero no me he conformado”, dijo Duván Vergara en la entrevista que dio en Primer Toque (Win Sports).

Agrega: “No tengo techo y sigo trabajando fuerte para demostrarles de qué estoy hecho a todas las personas que no me ayudaron y no me dieron la confianza”. América de Cali es el lugar que encontró para eso. Ya fue campeón de Liga. Hoy en día es el goleador. Sus cifras de rendimiento van en alza. Cumple a cabalidad aquello de no conformarse.

“Doy gracias porque América de Cali me dio la oportunidad y también le agradezco al profesor Alexandre Guimaraes, quien me dio esa continuidad que de pronto no tuve en Argentina. Recuperé la confianza y salimos campeones. Ahora mi presente es muy bueno, seguiré trabajando humildemente para que las cosas sigan así”, dice.

Hoy en día y tras la participación internacional en Copa Libertadores, Duván Vergara y todo América de Cali se enfoca en la Liga Betplay. Buscan la Estrella 15 y lo hacen en un contexto muy favorable para el futbolista: “Estoy contento con este lindo equipo y esta gran hinchada”.

