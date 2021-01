El futuro futbolístico de Dayro Moreno es motivo de rumores entre la prensa colombiana. Después de su paso sin pena ni gloria por el Once Caldas, se habló en los medios de una posible llegada a Águilas Doradas, pero su dueño lo desmintió en las últimas horas.

Del delantero de 35 años se dijo que tenía idea de volver a Talleres, de Córdoba, pero en Argentina explicaron que no estaban interesados en él, descartándolo definitivamente. Luego, en el programa el VBAR, de Caracol Radio aseguraron que el futbolista se iría para el club de Rionegro.

“¡A volar! Dayro Moreno está cerca de ser nuevo jugador de Águilas Doradas”, escribieron en la cuenta de Twitter del magazine deportivo. Sin embargo, José Fernando Salazar, máximo accionista del conjunto antioqueño, respondió en su red social.

#CarruselCaracol ⚽️🦅¡A volar! Dayro Moreno está cerca de ser nuevo jugador de Águilas Doradas. El delantero que jugó la última temporada en Once Caldas, ahora vestiría la camiseta del cuadro de Rionegro. pic.twitter.com/NxpkkhRXoR — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 3, 2021

“No es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo”, refutó el dirigente, que además confirmó que sí tuvo interés en el atacante nacido en Chicoral, y fue justo cuando este estuvo en negociación para retornar al cuadro de Manizales, pero no pudieron llegar a un acuerdo económico. “Alguna vez lo intentamos pero por costos descartamos”, concluyó Salazar.

No me es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo. Algunas vez lo intentamos pero por costos descartamos…#RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) January 4, 2021

El tolimense firmó con el Blanco Blanco el pasado 15 de septiembre y con ello cumplió su deseo de regresar a la institución que lo llevó al profesionalismo. La ilusión era grande por sus goles y experiencia y el plantel dirigido por Hubert Bodhert tenía muchas esperanzas en él. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas y Dayro no lució. El equipo no se destacó y por el contrario, ni siquiera clasificó a los ocho mejores de la Liga BetPlay 2020.

Tampoco lograron vencer en la Liguilla de eliminados para disputar un cupo a la Copa Sudamericana e incluso, esa mala racha también le costó el puesto al entrenador, quien igualmente suena para los del Oriente de Antioquia.

¿Dónde parará Dayro Moreno?