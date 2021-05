Dos exDeportivo Cali fueron anunciados como nuevos refuerzos de Club Llaneros FC

Empezó la temporada de los fichajes en el fútbol colombiano tanto en Liga como en el Torneo BetPlay y los equipos empiezan a confirmar los nombres.

Ambos campeonatos, tanto la A como la B se han visto obstaculizados por el Paro Nacional que ya completa más de ocho días en el país y que ha causado varios muertos, heridos y desaparecidos, razón por la que más de un compromiso ha tenido que ser aplazado.

No obstante, esto no ha sido una traba para negociar jugadores. Es el caso del Club Llaneros, de Villavicencio, equipo que juega en la segunda división del FPC y que sumó a su plantilla hombres de experiencia como César Amaya y Carlos Rivas, dos exDeportivo Cali que ahora jugarán el Torneo BetPlay.

Así lo confirmó el Club Llaneros

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿! 👊⚽ El delantero 𝑪𝒆́𝒔𝒂𝒓 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆́𝒔 𝑨𝒎𝒂𝒚𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒏𝒐, llega a reforzar el ataque de nuestro equipo. 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜!#MásLlanerosQueNunca pic.twitter.com/6WVNq5ZMUS — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 6, 2021

𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗯𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼𝘀 𝗮𝗯𝗶𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀! 💥⚽️ Bienvenido, 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒖𝒈𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑹𝒊𝒗𝒂𝒔 𝑴𝒖𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐. 👏 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜!#MásLlanerosQueNunca pic.twitter.com/rg27XYXNKN — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 5, 2021

César Amaya, delantero de 30 años de edad, viene de estar en Deportivo Pasto en el presente semestre, equipo donde jugó muy poco. . Ha vestido la camiseta de Cortuluá, Deportivo Cali, club donde debutó; además de Atlético Bucaramanga. Tolima, Águilas Doradas y Once Caldas también hacen parte de la hoja de vida del atacante.

Carlos Rivas no juega un partido como profesional desde el 2020. Su último equipo fue Deportivo Cuenca, de Ecuador, . En el fútbol colombiano ha estado con Once Caldas, Deportivo Cali y Atlético Nacional. En el exterior militó con Orlando City y New York Red Bulls, en la MLS. Además de su corta experiencia por el fútbol de Israel.