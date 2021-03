DIM: reporte médico de Agustín Vuletich y James Sánchez

Foto: Twitter DIM

Deportivo Independiente Medellín no atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay 2021-I. Si bien los dirigidos por Hernán Darío Gómez no pierden, tampoco ganan y ya ajustan cuatro encuentros empatando, por lo que salieron de los ocho y necesitan recuperar terreno para volver a ingresar. Sin embargo, justo en una racha apremiante, no podrán contar con algunos de sus mejores referentes en la temporada.

El médico de la institución, Édgar Méndez, habló en entrevista con el programa El Gran Combo del Deporte, de Múnera Eastman Radio y allí entregó detalles de los estados de salud de los futbolistas que han presentado inconvenientes físicos recientemente.

Primero se refirió al goleador Agustín Vuletich, quien se lesionó esta semana durante un entrenamiento y que representa la mayor preocupación pues estaba enchufado con la red y hasta ahora, es el máximo artillero del campeonato con siete anotaciones.

“Lo de Vuletich es una molestia muscular en su isquiotibial izquierdo, en la tarde vamos a confirmar la lesión y con ello se determina el tiempo de incapacidad”, dijo y aunque aún no se conoce el proceso de recuperación, explicó que “una lesión de isquiotibial puede durar entre tres y cuatro semanas, pero depende de confirmar el diagnóstico”.

Luego, pasó por el caso de James Sánchez, que aunque ya fue convocado en el duelo anterior, no está del todo en óptimas condiciones “Después del partido con Santa Fe sintió una molestia en la rodilla, que empezó en la final con Tolima pero él no nos quiso decir. Finalizando la semana el jugador nos dice que no siente nada de dolor y hace parte de la práctica. Creemos que el jugador se apresuró en decir que estaba bien. Decidimos darle el tiempo necesario”, indicó y en cuanto a su rehabilitación aseguró que “lo de James estamos hablando mínimamente de dos semanas”.

El galeno confirmó que por el lado de Walter Rodríguez hay proximidad con su regreso. “A partir del lunes va a ser dado de alta desde el punto de vista médico”, apuntó. Lo anterior significa que el paraguayo estará bajo las órdenes del cuerpo técnico, quienes lo entrenarán y vigilarán para que pueda retornar a integrar el plantel principal.

Y por último, argumentó los motivos de tantas bajas por problemas físicos en la mitad del certamen. “No tuvimos un verdadero tiempo de acondicionamiento. En menos de quince días de haber iniciado el año, ya estábamos jugando los cuartos de final de un torneo”, concluyó.