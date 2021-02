DIM llegó a 10 partidos con Bolillo Gómez: 66% de rendimiento y un título

En la jornada 7 de la Liga BetPlay 2021-I, el gran Hernán Darío Gómez llegó a 10 juegos oficiales en su segundo ciclo como entrenador de Deportivo Independiente Medellín.

Entre el 13 de enero y el 17 de febrero, el Rojo logró 6 triunfos, igualó en 2 oportunidades, cayó ante 2 elencos (con su formación alterna) y fue campeón en una ocasión.

Con su once titular, el Poderoso ganó cinco duelos y no perdió con ningún club. Aunque en los 90 minutos no superó a Deportes Tolima, sí lo hizo en la definición por penales y consiguió el título de la Copa Colombia 2020.

El Equipo del Pueblo sumó 20 de 30 unidades posibles, para un buen desempeño del 66,6%. Además, sacó el cero en su portería en 5 de esos compromisos, 3 con Andrés Mosquera Marmolejo y 2 gracias a Luis Erney Vásquez.

En relación a los tantos, el DIM marcó 10 y solo recibió 6 (+4). Su máximo artillero es Agustín Vuletich, que el miércoles frente a Boyacá Chicó FC completó 5 anotaciones. Detrás del Torero se encuentra Matías Mier, con 3.

Así le está yendo a Bolillo Gómez en la dirección técnica del DIM en el presente semestre:

*Partidos: 10.

*Victorias: 6 (Junior FC, Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío, Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó FC).

*Derrotas: 2 (Junior FC y Deportes Tolima).

*Empates: 2 (Millonarios FC y Deportes Tolima).

*Puntos: 20 de 30.

*Rendimiento: 66,6%.

*Goles a favor: 10.

*Goles en contra: 6.

*Diferencia de gol: +4.

Resultados:

Copa BetPlay 2020:

*Cuartos de final: DIM 2-1 Junior FC | Medellín.

*Semifinal: Deportes Quindío 0-1 DIM | Armenia.

*Final: DIM 1 (5) – (4) 1 Deportes Tolima | Medellín.

Liga BetPlay 2021-I:

*Fecha 1: Junior FC 1-0 DIM | Barranquilla.

*Fecha 2: DIM 2-1 Patriotas Boyacá | Medellín.

*Fecha 3: Atlético Bucaramanga 0-1 DIM | Bucaramanga.

*Fecha 4: DIM 0-0 Millonarios FC | Medellín.

*Fecha 5: Deportes Tolima 2-1 DIM | Ibagué.

*Fecha 6: DIM 1-0 Jaguares de Córdoba | Medellín.

*Fecha 7: DIM 1-0 Boyacá Chicó FC | Medellín.

*Fecha 8: Independiente Santa Fe vs. DIM | Bogotá.