“Desactivamos a Duván Vergara y nos sirvió”: Amaranto Perea

Junior de Barranquilla consiguió un importante empate ante el América de Cali en la ida de las semifinales de la Liga BetPlay.

En el Pascual Guerrero, se disputó el segundo partido de las semifinales del fútbol colombiano. Un partido que reunía a dos equipos importantes del balompié nacional como lo son América de Cali y Junior de Barranquilla, dejando un atractivo 0-0.

Ante esto, el técnico de cuadro ‘Tiburón’ analizó el empate de su equipo como forastero, el estado físico de sus jugadores y lo que vendrá en el partido de vuelta contra los ‘Escarlatas.

“Este era el planteamiento. Sin dudas. La idea era desactivar esa banda izquierda y nos sirvió. En especial a Duván Vergara que es uno de sus futbolistas más importantes. Velasco pasó bien al ataque y queríamos evitar sus combinaciones. Jugamos por fuera y evitamos que ellos centraran”, dijo Perea.

Acerca de la seguidilla de partidos por la Liga BetPlay y Copa Sudamericana, el exjugador de la Selección Colombia ya hora DT de Junior dijo que “cada vez nos sentimos más seguros de lo que queremos. Queremos llegar al final de todo. Esperamos que las lesiones no nos afecten”.

Y concluyó agregando que “había que estar tranquilos. Manejar la confianza y las líneas para encontrar los espacios y que pudiéramos generar situaciones de gol. No me queda más que felicitar al grupo por el esfuerzo. No es fácil. La dinámica de la cantidad de partidos es complicada”.

El compromiso de vuelta entre América de Cali y Junior de Barranquilla se jugará el fin de semana del 11 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La serie va igualada 0-0 y el ganador de esta llave se enfrentará en la gran final del FPC al ganador de Santa Fe vs. Equidad, compromiso que también va igualado (1-1).