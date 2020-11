A través de un comunicado publicado por la Asociación de Futbolistas Colombianos, los jugadores del Deportivo Pereira comunicaron que cesarán actividades, debido al incumplimiento del club con el pago de sus nóminas.

La carta fue dirigida al presidente del equipo, Jhon Ómar Candamil. Allí, el plantel del cuadro Matecaña le expresa la inconformidad al dirigente y le recalcaron que ya habían expresado el tema el pasado 5 de noviembre y no hubo reacción.

Además, los futbolistas aseguraron que aunque acordaron una reducción de salario, tampoco han recibido el mismo en sus cuentas, ni siquiera constatando nuevas formas de pago y que la situación está en esas condiciones desde principios de 2020.

Así las cosas, los integrantes del conjunto del Eje Cafetero aseveraron que no se entrenarán hasta que la institución se ponga al día con sus obligaciones, que obedecen a salarios, premios y convenios. Incluso, advirtieron que de no recibir lo acordado, no se presentarán a disputar la Liguilla Betplay 2020.

Este es el boletín de ACOLFUTPRO sobre el Deportivo Pereira: