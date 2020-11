El compromiso de Copa Sudamericana que en Deportivo Cali cayó por 2-0 frente a Vélez Sarsfield en Argentina, continúa generando polémica por el arbitraje, el cual fue muy criticado por las directivas Azucareras, quienes decidieron instaurar una queja formal ante la Conmebol.

Marco Caicedo, presidente del club vallecaucano argumentó que las decisiones del juez, sumadas al VAR, incidieron notablemente en el resultado del duelo y desfavorecieron al plantel dirigido por Alfredo Arias. Incluso, también solicitaron la suspensión del arquero Lucas Hoyos, a quien acusan de una falta descalificadora sobre Jhon Vásquez, que no fue pitada.

En conversación con el programa Tiempo de Juego, el dirigente dijo: “Hice algunas conversaciones personales a las más las altas dirigencias para poner en conocimiento al Presidente, a la comisión arbitral, al director arbitral, cosa que tomaron nota y aceptaron no hay nada qué hacer, ya lo que es, es. Aspiramos a tener un justo y responsable arbitraje el martes que jugaremos el partido de local contra ese equipo“.

Además, arremetió fuertemente contra el recurso de video que se está implementando en el fútbol. “Definitivamente no está funcionando el VAR en Colombia ni en este caso en la Conmebol, veo que funciona muy bien en Europa, pareciera que allá son más inteligentes que los latinoamericanos, porque pareciera que allá sí funciona la tecnología, acá no funciona. Quisiera pensar y creer que hay buena fe, pero cuando hay cinco ojos con los apoyos tecnológicos que ven algo distinto al continente entero, incluyendo la crítica, hinchas, periodismo y el mundo, le asalta a uno la duda”, expresó.

E insistió en que el conjunto Verdiblanco perdió por las malas percepciones del central. “Infortunadamente la historia la cambió un árbitro, que lo digo abiertamente, es un paquete chileno, cambia la historia, pero la vida hay que asumirla como le va llegando a uno, no queda más que seguir pedaleando. ¡Claro!, el marcador es abultado, pero no hay nada imposible en este mundo, así que vamos a darla toda, sabemos que tenemos una nómina bastante apretada para encarar los torneos, así que no nos vamos a complicar y simplemente los vamos a encarar con todas las fichas que tengamos disponibles para cada partido. Somos optimistas porque estamos fuertes”, concluyó.

Deportivo Cali disputará el choque de vuelta de los octavos de final del torneo continental, el próximo primero de diciembre desde las 7:30 p.m. en su estadio.

