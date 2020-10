DT del Deportivo Cali se molestó con el manejo del VAR

Posterior al compromiso que el Deportivo Cali ganó por 2-3 a Deportivo Independiente Medellín, el técnico Azucarero Alfredo Arias se quejó por las decisiones del VAR. Tenía una ventaja amplia en el juego y se la acortaron en jugadas en las que intervino tal herramienta.

“No es penalti el de ellos, nos ponen 3 a 2. Hay otro penalti a favor nuestro por una mano clara. Se juega después de tiempo… Y así llevan a un equipo de estar con un ánimo muy alto, a mandarlo al vestuario nervioso, reclamando y sintiéndose impotente por los fallos”, expresó el DT de Deportivo Cali.

Independiente Medellín caía por 0-3 en el estadio Atanasio Girardot y tras descontar por 1-3, pudo hacer el segundo gracias a una acción en la que el VAR actuó. Hubo un penalti que posteriormente Andrés Cadavid convirtió en gol. Esa anotación tuvo al equipo local poco de lograr el empate, además de la evidente mejoría del plantel antioqueño.

“A mí ya me preocupa esto. Hasta ahora he tratado de ser sobrio y discreto, pero ya me preocupa la diferencia de criterios para manejar el VAR, porque he defendido que debe haber una herramienta para proteger al árbitro, pero si es mal usada…”, agregó el entrenador.

Con la victoria a domicilio, Deportivo Cali llegó a 30 unidades, ubicándose en la tercera posición y está a tan solo un punto de alcanzar al primero, que es Deportes Tolima. Precisamente, en la próxima jornada recibirá al Pijao, en un duelo por la disputa del liderato.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020