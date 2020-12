Deportivo Cali, Andrés Felipe Roa e Independiente. ¡Nuevo capítulo!

Historia repetida. Tal cual pasó a mediados de año, Independiente llegó a la fecha límite sin pagar la opción de compra de Andrés Felipe Roa. Y siendo así, otra vez Deportivo Cali vuelve a tenerlo como opción para su plantel.

Este 10 de diciembre se vence el plazo de compra para Independiente por Andrés Felipe Roa y llegó el día sin que se depositaran los 450 mil dólares de la operación (compra del 80%). Por ende vuelve a revivirse el tema del posible regreso del mediocampista a Deportivo Cali. De eso habló el presidente, Marco Caicedo, en la prensa argentina.

Hablando para Infierno Rojo, el directivo del cuadro verdiblanco dijo: “Hoy es la fecha límite para el pago por la opción de compra de Andrés Felipe Roa. Al momento no hemos tenido novedades por parte de Independiente (…); nos dijeron que era muy probable que Independiente no haga uso de la opción, pero debemos esperar hasta que finalice el día para saber cómo accionar con el jugador. Para nosotros sería un refuerzo”.

Independiente ya abonó 1.350.000 de dólares por el préstamo. Lo ha tenido en sus filas pensando en la posibilidad de adquirir el 80% de sus derechos deportivos. Dejó llegar la fecha final sin manifestarse al respecto, algo que también hizo con el plazo anterior. A final de cuentas pagó.

Ahora no se sabe qué pueda pasar. Deportivo Cali tiene una postura clara: “Necesitamos el dinero para seguir con nuestro proyecto deportivo. No queremos un jugador a cambio del pase (…). Si hubiera un llamado formal por parte de Independiente se podría analizar una extensión en los días de negociación, solamente porque tenemos buena fe, pero eso no ha ocurrido”.

Andrés Felipe Roa (27 años), campeón con Deportivo Cali en 2015, lleva 25 partidos disputados con Independiente. Marcó 2 goles. Ha dejado grata impresión en el equipo al punto que piensan en retenerlo. Para eso deben terminar de pagar. Por ahora no lo hicieron.

Andrés Felipe Roa en Independiente