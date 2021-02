Las quejas de Deportes Tolima por el VAR en la final de la Copa BetPlay

Hernán Torres y Yeison Gordillo, DT y capitán de Deportes Tolima, hablaron en rueda de prensa tras la derrota en la final. Los dos coincidieron en las quejas contra el VAR que, dicen, están siendo reiteradas contra el equipo.

Primero habló Hernán Torres: “El gol que anuló el VAR fue gol legítimo. Al jugador (Sergio Mosquera) no le pegó el balón en la mano. Por eso creo que no nos demoramos (en los cambios e ir por el gol). Tengo que felicitar a mi equipo, a mis jugadores. Hicieron todo lo que teníamos que hacer. Buscamos la posibilidad de conseguir el empate, lo logramos, pero lastimosamente hay cosas que uno no puede cambiar y que no voy a hablarlas”, dijo.

Y agregó: “Hay cosas que uno no puede cambiar y que últimamente le están pasando al Deportes Tolima. Entonces solo podemos seguir trabajando (…). Si sigo diciendo más me sancionan, mejor me quedo calladito”.

Por esa misma línea habló Yeison Gordillo, el capitán del equipo que estuvo junto a Hernán Torres en la rueda de prensa: “Lastimosamente el VAR últimamente nos perjudica sea legal o no sea legal la jugada. Para mí hay que revisar el tema. En cada partido que hay VAR salimos perjudicados. Para mí es un gol legítimo y un penalti. Lo vimos y me sostengo en eso. Hay que revisar el tema del VAR contra el Tolima. Últimamente nos afecta mucho”.

Durante la final ante el DIM, hubo un par de intervenciones de VAR. En el primer tiempo llamaron al árbitro Alexander Ospina para que revisar una aparente mano de David Loaiza en el área. Podría ser penalti para Deportes Tolima cuando el juego estaba 1-0. El referee miró la acción y decidió darle continuidad.

En el segundo tiempo, minuto 84, Deportes Tolima marcó el 1-1 a través de Sergio Mosquera. Nuevamente hubo llamado del VAR y se determinó que en la jugada del gol, el anotador tuvo contacto con la pelota utilizando su mano. La acción fue anulada. Por eso se quejaron Hernán Torres y Yeison Gordillo.