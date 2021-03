¿Fiesta privada en el estadio Manuel Murillo Toro?

El concejal Rubén Darío Correa hizo la denuncia. Usó su cuenta en Twitter para compartir imágenes de lo que habría sucedido en el estadio Manuel Murillo Toro.

En ese escenario que usa Deportes Tolima para jugar sus partidos de local en Liga BetPlay, se habría presentado una fiesta privada del alcalde Andrés Hurtado el pasado fin de semana. La Alcaldía no se ha manifestado al respecto y evitó responder las preguntas sobre el tema que buscaron hacerle en el diario El Nuevo Día.

Lo que informó el concejal fue:

“Un conocido y reputado veedor ciudadano (…) filmó estas imágenes y me escribió lo siguiente, de manera textual: “Rubén Darío, en este momento va a empezar un partido de fútbol de los amiguitos de un familiar de Andrés Fabián ….está Hurtado con toda su familia….van a festejar…”, según contó el concejal.

Así mismo, según aseguró Correa, le informaron que el camerino sur del estadio estaba lleno de amigos del alcalde Hurtado. Al hombre que filmó, siguiendo lo dicho por el concejal, lo habrían sacado del sitio para que no siguiera grabando, diciéndole que era un evento privado y no podían estar personas que no estuvieran invitadas. Los inmuebles públicos no son para realizar festines personales…. ¿Sería que arrendó el estadio? ¿Ahora son los PIQUES, pero en el Estadio Manuel Murillo Toro?”, agregó.

Después de publicar eso de lo que se enteró, llegó su exigencia. Rubén Darío Correa escribió: “Como concejal le exijo al Alcalde pronunciarse sobre el particular y decirnos si lo que denuncia esta persona que nos remite la información es cierto o falso. ¿Es un evento oficial? ¿Es un festín familiar o privado? ¿Es un evento de promoción de ciudad? Pido de oficio, a la Personería, a la Procuraduría y a la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer esta denuncia ciudadana que me ha llegado a esta curul”, finalizó.

Y según El Nuevo Día, hay “un hecho coincidencial y es que el mismo día de esta polémica el hijo del alcalde Hurtado cumplió años, por lo que mucho han relacionado los dos hechos y preguntan si se utilizó el estadio municipal para la fiesta de cumpleaños del hijo del alcalde?”.

Las imágenes de lo que sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro