Decisión oficial de Dimayor con el VAR en la Liga Betplay

Hace algunos días, la Dimayor había emitido un comunicado donde se revelaban los partidos que contarían con VAR en los cuartos de final de la liga, pero cambiaron de opinión.

El máximo ente organizador del fútbol profesional colombiano, la Dimayor, había publicado en su página web oficial una nota donde se revelaban los dos partidos que tendrían video arbitraje en los cuartos de final de la Liga Betplay, siguiendo el mismo modelo con el que se venía trabajando en el ‘todos contra todos’, de tener tecnología en dos juegos por cada fecha.

Sin embargo, corrigió su decisión y a través de un comunicado oficial, han revelado que los cuatro juegos de esta instancia del campeonato contarán con VAR, tanto en los juegos de ida que serán este fin de semana, como lo de vuelta, aunque no se confirmó oficialmente, es claro que así será.

⚽️Conoce la lista de árbitros que dirigirán los partidos correspondientes a los cuartos de final-ida en la #LigaBetPlayDIMAYOR 2020 y la fecha 1⃣ en los cuadrangulares semifinales en el #TorneoBetPlayDIMAYOR 2020.⚽️ 👉https://t.co/0qWGQQ8mZY pic.twitter.com/JnblOnUgVc — DIMAYOR (@Dimayor) November 20, 2020

El comunicado oficial de Dimayor

“La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó los siguientes partidos de los cuartos de final – ida en la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR:

LIGA BETPLAY DIMAYOR 2020

CUARTOS DE FINAL

PARTIDOS IDA

La Equidad vs Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

América vs Atlético Nacional

Junior FC vs Deportes Tolima“.

Programación de los partidos de cuartos de final de la Liga Betplay 2020