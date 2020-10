Cinco razones por las que Alberto Gamero debe seguir en Millonarios

El técnico está bajo la lupa tras el bajo rendimiento de Millonarios durante su gestión. Te contamos 5 razones por las que el DT debe continuar.

Las cosas en Millonarios con Alberto Gamero no han ido como el hincha, los directivos el mismo DT esperaban. El equipo se ha mantenido a lo largo del torneo en los últimos lugares de la tabla de posiciones y aunque ha logrado subir unos cuantos puestos, se mantiene fuera del grupo de los 8. Sin embargo, ¿la culpa del desempeño del equipo es totalmente del técnico?

+ ¿Quién es Émerson Rodríguez, el canterano que sorprende en Millonarios?

+ José Ortiz y su recuerdo de Millonarios y Alfredo Di Stéfano

Si bien no se trata de justificar al estratega samario, es importante resaltar que hay varios condicionantes en el actual Millonarios que podrían no favorecer su gestión. Por esta razón, te contamos las razones por las cuales no se debe finalizar su contrato prematuramente.

Razón 1 – Aún se puede clasificar

El equipo ‘Embajador’ se encuentra todavía con serias posibilidades de clasificar a los 8 luego de sus más reciente victorias frente a Envigado y Patriotas. Tendrá tres partidos de alto voltaje frente a Junior, Atlético Nacional y América de Cali, que de superarlos, le daría un aire especial al club para sellar su clasificación en los últimos juegos del ‘todos contra todos’.

Razón 2 – Se viene la Copa Sudamericana

En caso de que las cosas no resulten en el torneo local, donde la tarea de por sí es muy difícil, todavía existe la posibilidad de avanzar en el torneo continental. Hay varios equipos en la fase 2 que podrían ser rivales accesibles para el conjunto capitalino.

Razón 3 – No es la mejor plantilla de Millonarios

“Gamero es técnico de equipo chico”, dicen algunos luego de ver lo que pasó en Junior y ahora en Millonarios. Sin embargo, un equipo no puede ganar sus partidos solamente con el nombre, pues necesita una plantilla competitiva. Varios jugadores, donde hay una fijación especial en los arqueros, están en un nivel muy bajo, sumado a que no hay recambio, pues en este semestre, son varios canteranos los que han tenido que salir al rescate.

Razón 4 – La cantera

Aunque mucho de lo visto en este semestre ha sido para el olvido, varios canteranos se han consolidado de la mano del técnico. Jugadores como Andrés Román o Juan Salazar se han vuelto importantes para el equipo, superando sus problemas en semestres anteriores. Además de nuevas inclusiones como Diego Abadía, Jorge Rengifo o Kliver Moreno, han dejado buenas sensaciones en su gestión.

Razón 5 – Proceso

En los equipos grandes hay una consigna irrefutable, y es que los resultados tienen que ser inmediatos. A pesar de que no es el mejor momento de Millonarios, no es el único que vive así en los últimos años. La diferencia es que en esta oportunidad, hay un DT que ha demostrado buenos resultados en equipos donde lo han dejado trabajar.

Así está Millonarios en la tabla de posiciones