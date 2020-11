Dayro Moreno no fue convocado por Once Caldas para el duelo de este viernes ante Millonarios por la primera fecha de la liguilla BetPlay..

Una de las incorporaciones más llamativas que tuvo la presente temporada del fútbol colombiano en cuanto a jugadores se refiere fue la de Dayro Moreno al Once Caldas, proveniente de Talleres de Córdoba, de Argentina. Sin embargo, futbolísticamente, el delantero nacido en Chicoral, Tolima, no ha podido consolidarse como lo fue en algún tiempo.

Adicional a esto, se conoció que el jugador no fue tenido en cuenta por Once Caldas para viajar a Bogotá al enfrentamiento ante Millonarios por la liguilla BetPlay porque no se presentaría a lo largo de la semana a los entrenamientos, tal y como lo puso en conocimiento Diego Rueda, director del Vbar de Caracol.

“Según el Diario La Patria, Dayro moreno no vendrá con el once ante Millonarios, el atacante no aparece en la lista de convocados para viajar a Bogotá porque no se presentó a los entrenamientos a lo largo de la semana”.

Aquí el audio completo sobre la no convocatoria de Dayro Moreno para enfrentar a Millonarios:

Aunque sorprende no ver al ariete tolimense en los viajeros a Bogotá, la inasistencia a los entrenamientos no es algo nuevo en él, teniendo en cuenta que los escándalos han sido es una constante en su trayectoria y su carrera futbolística se ha visto opacada por su indisciplina.

Desde su regreso al fútbol colombiano, Dayro Moreno solo ha anotado 3 goles con el ‘Blanco blanco’ de Manizales en 11 partidos, 6 de ellos como titular y solo ha sumado 600 minutos de juego.