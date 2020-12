Daniel Torres y el comentario que acerca su regreso a Santa Fe

Daniel Torres se encuentra como jugador libre y sin contrato desde el mes de agosto del presente año y está en búsqueda de un nuevo equipo.

Tras no conseguir el ascenso con Real Zaragoza a la primera división de La Liga, el colombiano no renovó su contrato con el conjunto español y quedó como jugador libre y aún no consigue un equipo que lo seduzca para jugar en el 2021.

Ante esto, son varios lo rumores que lo ponen de nuevo en el fútbol colombiano y más ahora que está terminando la temporada 2020 y las directivas de los equipos están buscando opciones para reforzar sus plantillas de cara al otro año.

Precisamente, en las últimas horas se escuchó un comentario por parte de Sebastián Heredia, periodista deportivo, en el programa ‘En la Jugada de RCN Radio’ que ilusiona a la hinchada de Independiente Santa Fe cuando manifestó que “¡Ojo! Daniel Torres será noticia estos días”.

Independiente Santa Fe 🇨🇴 está interesado en el mediocampista Ex Real Zaragoza 🇪🇸, Daniel Torres 🇨🇴. pic.twitter.com/KSZS8NbAPq — Fichajes Del FPC (@FichajesFPCOfic) December 16, 2020

Cabe recordar que Heredia es hincha del conjunto ‘cardenal’ y es una de las fuentes más importantes en cuanto a información del león se refiere, por esa razón no se descarta el posible retorno del volante al primer campeón del fútbol colombiano, equipo que está metido en la gran final de la Liga BetPlay y aseguró un cupo a la Copa Libertadores del 2021.

Por ahora, es solo un rumor que podría volverse una realidad en estos días de mercado de fichajes, el cual Santa Fe ya inició con la vinculación del delantero de Atlético Bucaramanga, Johan Caballero, quien se pondrá la del león a partir del próximo año.

El último partido que jugó Daniel Torre fue el 16 de agosto del presente año, temporada en la que jugó 13 partidos con el Real Zaragoza, de la segunda división de España.