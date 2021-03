Daniel Jerónimo Camargo, talento Gol 2 Soul

En este 2021, Futbolete en alianza con Gol2Soul como hinchas fieles del fútbol formativo de nuestro país, queremos dar a conocer historias de vida de futbolistas con mucha proyección, colombianos con mucho gol y sobre todo un enorme Soul.

En esta edición conocerás el perfil y la historia de vida de Daniel Jerónimo Camargo Fajardo, un Bogotano ejemplar, espiritual y talentoso, quien es un claro reflejo de estar 2.600 metros más cerca de Las Estrellas, metros que día a día avanza con su esfuerzo y mentalidad positiva para convertirse en un jugador profesional de fútbol. Este carismático rolo vive en el municipio de Soacha y es ahí entre sus calles y parques que Jero empezó a mostrar sus dotes con el balón, arrancando como muchos en posiciones del frente de ataque y poco a poco encontrando una posición diferente, hoy siendo el líder defensa central y gran capitán del hermoso proyecto deportivo- futbolero de Cazuca FC, creado en alianza con La Fundación Tiempo de Juego y La Fundación Fútbol Pazifico.

Nombre Completo: Daniel Jerónimo Camargo Fajardo Fecha de nacimiento: 24 de Febrero 2005 Lugar de nacimiento: Bogotá D.C Nombre del colegio y grado actual: Liceo Cristiano Vida Nueva, grado 11 Historial deportivo: Instituto de Recreación y Deporte de Soacha año 2016, CLUB INTER año 2016-2017 Cazuca F.C. año 2019-2021 Nombre mamá: Laura Viviana Fajardo Trujillo Nombre papá: Daniel Augusto Camargo Sierra

¿Cuáles son los futbolistas que más te inspiran y por qué?

Cristiano Ronaldo es un gran referente para mi ya que es una persona muy disciplinada y completa, tiene habilidades físicas, mentales, trabaja día a día, entrena más de lo que debe de entrenar, lo cual lo hace uno de los mejores jugadores, el me ayuda a proyectarme y a seguir lo que el hace, aparte de su carrera como futbolista también tiene proyectos personales, estudia y se dedica para seguir su vida después de su carrera como futbolista.

Háblanos un poco de tu vida académica, de tu colegio? Cómo has vivido esta etapa?

Estoy cursando grado 11 y el poder vivir todos estos años en mi etapa académica me han dado muchas experiencias que han marcado mi corazón, así mismo he conocido personas que me han ayudado a crecer y a madurar, estudio en un colegio de bases cristianas, lo cual me ha ayudado a crecer en lo espiritual y me he acercado a Dios, he aprendido bastantes cosas que nutren mi mente y me ayudan a enseñarle a otras personas.

Materias como tal que me gustan mucho; ingles, física y obvio educación física. Y algunas que no me llaman mucho la atención son química y calculo.

¿Qué posición ocupas en la cancha y cuáles crees que son las virtudes y cualidades que tiene que tener un futbolista que juegue en esa posición?

Actualmente juego de defensa central, la virtud que yo veo en los defensas es que tienen un liderazgo muy bueno dentro de la cancha y así mismo ayudan a observar mejor el juego, un defensa se compone de varias cualidades tanto físicas como mentales, ya sea la velocidad explosiva al momento de un contrataque, la fuerza en el momento de atacar, un excelente juego aéreo, una capacidad mental para poder analizar el juego del delantero contrario, debe tener liderazgo dentro de la cancha y también hablar a sus compañeros de equipo, tener velocidad y una rapidez mental en las jugadas.

¿Describe cómo es un tu día a día en la semana y los fines de semana? háblanos un poco de tus rutinas, desde que te levantas hasta que te acuestas

Mi día comienza a las 6:30 am, me levanto a desayunar y después a tomar las clases, en el descanso de las clases me baño y arreglo mi cuarto, después de esto me siento de nuevo a tomar las clases, una vez termino mis clases me dirijo hacia mi cuarto a organizar mi uniforme para el entrenamiento, luego de esto bajo a almorzar y una vez termino lavo mis dientes y salgo para entrenamiento, salgo de mi conjunto y cojo un bicitaxi para llegar al lugar donde entreno, llego a entrenamiento (el mejor momento del día), luego termino entrenamiento me dirijo a mi casa con mis amigos Harold y Nicolás, llego a mi casa y descanso un poco, me baño y luego de bañarme me siento a hacer los deberes de mi colegio, termino los deberes y me estoy sentado tomando tiempo libre mientras esta la cena (o a veces la hago yo), luego de cenar voy a cepillarme los dientes y me coloco una ropa cómoda para irme a dormir.

Los fines de semana trato de usarlos para compartir en familia, con mi novia y también para adelantar las actividades que tengo pendientes de la semana.

¿Cuáles son los valores y aportes que el fútbol te dan a tí, a la niñez y a la juventud de Cundinamarca y del país?

El fútbol es más que un deporte, nos enseña a amar, respetar, valorar las cosas, nos aleja de muchos vicios y malos hábitos, el futbol es más que solo patear un balón, es una pasión que tal vez muy pocas personas la entienden, trae buenas amistades que te aportan cosas buenas a nosotros, el fútbol nos enseña a perder, a ganar, es una motivación para muchos, nos ayuda a olvidarnos de muchos de nuestros problemas cotidianos, el fútbol se disfruta cuando realmente te apasionas por el, nos enseña a ser responsables y disciplinados, a que cualquier cosa que quieras lograr se tiene que hacer con esfuerzo y mucha dedicación.

¿Cómo visualizas al fútbol dentro de tus propósitos y planes de vida? ¿Qué te gustaría estudiar en un futuro, has pensado en eso?

Me encantaría estudiar entrenamiento deportivo, pienso que no es solo jugarlo, si no que también hay que estudiarlo y analizarlo desde varias perspectivas, además no solo tengo que formarme como futbolista si no también como persona y tener varios títulos académicos, aparte me gustaría estudiar algo relacionado con administración de empresas para proyectarme a tener en un futuro, una marca de ropa o algún otro proyecto que me genere ingresos aparte del futbol y con esto ayudar a mi familia y a personas que también lo necesiten.

¿Cuéntanos una anécdota o un momento especial que el fútbol te haya dado?

En el 2017 jugué intercolegiados, gracias a Dios y al trabajo del equipo pudimos tener un viaje a Anapoima para representar a Soacha, lamentablemente no pudimos pasar a la siguiente competición que ya era un torneo Nacional pero fue mi primera vez viajando para jugar futbol.

En el 2019 con Cazuca FC tuvimos nuestra primera competición oficial, la cual fue en la COPA SANTA FE, ganamos varios partidos y fuimos conformando más el club, gracias a dios logramos lo que queríamos y pudimos pasar a la final, después de tanta lucha ganamos la final de la copa, unos días próximos jugábamos la SUPER COPA, el mismo torneo pero competíamos con el campeón de la jornada anterior, ganamos también y pudimos darle dos títulos a Cazucá FC, en nuestra primera competición oficial y fuimos BICAMPEONES.

No todo son títulos ni logros, también el futbol me ha mostrado que para este deporte todos son bienvenidos, he conocido personas que me han marcado la vida y me han ayudado mucho como Bruce Hernández mi ex entrenador que me ayudó mucho en todo el proceso para llegar a donde ahora estoy, David Osorio que ahora es mi entrenador, me apoya y me motiva a ser mejor día a día, me ha enseñado que el futbol no solo se juega con los pies si no también con la mente, es un gran ejemplo de superación y un ejemplo a seguir, y amigos que se vuelven hermanos como el caso de Nicolás y de Harold, pero hay una persona que me apoyo mucho y es mi abuelo, quien siempre me motivo a jugar este deporte por el que cada día me apasiono.

¿Cuál es el momento más feliz y el más triste que has tenido en el fútbol?

El momento más feliz fue como ya lo mencioné, cuando logramos en intercolegiados viajar para jugar, es una experiencia inolvidable porque te sientes como profesional y vives muchas cosas que quedan marcadas en el corazón, y también fue cuando fuimos bicampeones de la copa Santa Fe y ver como mis papás lloraban de la felicidad orgullosos por mi.

¿Eres hinchas de algún equipo? ¿Cuál y por qué?

Si hablamos de equipo o club colombiano diría que Millonarios, ya que mi abuelo siempre me inculcó ser hincha embajador e hizo que me gustara este equipo. Veo la mayoría de partidos de ellos y como todo club ha tenido avances importantes. A nivel europeo me gusta mucho el Bayern Múnich, por su forma y estilo de juego, es un equipo muy completo desde su arquero hasta sus delanteros, todos los jugadores hacen un trabajo espectacular que hace del futbol algo hermoso, se entienden y tienen el nivel deportivo para competir contra cualquier equipo, me encantaría algún día poder jugar en este club.

Hablemos un poco, ¿Cómo es Jerónimo en la casa, en su familia, con sus amigos, y cómo lo ven dentro de la cancha como futbolista?

Creemos que Jero es un chico que se dedica mucho a realizar sus actividades dentro de casa, sale de la casa exclusivamente a entrenar y compartir con sus amigos del equipo, su circulo de amistades es muy pequeño; pero son buenas amistades las que tiene. Creemos que por su forma de ser entregada a los demás y a ayudar, es que el puede estar explotando esas capacidades dentro de la cancha.

¿Qué interpretación y que significa el fútbol para ustedes como familia?

No somos como familia grandes fanáticos del futbol, algunos equipos nos agradan y los partidos de la selección Colombia son los que más nos llaman la atención, pero en el caso de Jerónimo, hemos visto como el desarrollo de una pasión puede ir vinculando a toda la familia y a crear un apoyo mutuo para hacer que los sueños que en este caso son de Jerónimo puedan ser alcanzados.

¿Cómo ustedes acompañan y soportan a Jerónimo en su afición y sueño futbolero? ¿Sus alegrías y preocupaciones?

Gran parte del reto como familia y como la de muchas otras es poder apoyar una elección como esta desde la parte económica, hemos hecho algunos esfuerzos, pero también hemos visto retos en poder adquirir guayos o elementos para el entrenamiento. Entonces hemos dado gracias a Dios por haber puesto en nuestro camino a la fundación Tiempo de Juego que ha respaldado este sueño.

¿Un bonito momento que hayan vivido en el fútbol con Jerónimo?

Sin duda el mejor momento que vivimos fue el poder celebrar el campeonato de Cazuca F.C. en la copa Santa Fe. Fue algo muy emocionante y la verdad nunca creímos que pudiésemos llegar tan lejos.

¿Qué piensan de la situación actual del fútbol en Colombia?

En el caso de los talentos siempre creemos que en nuestro país hay muchos chicos con capacidades, el nivel competitivo desafortunadamente no es tan grande. Pero creemos que esto se debe transformar de forma clave en establecer estrategias técnicas que transformen la forma de ver el futbol en algo muy especial.

¿Cómo creen ustedes que el fútbol puede ser mejor día a día?

Definitivamente creemos que planes de formación como los de Cazuca F.C. y como el ejemplo de David Osorio pueden ser desarrollados en nuestro país de una forma mas contundente de obtener buenos resultados y mejores estrategias de juego. Y para el descubrimiento de talentos simplemente creemos que plataformas como Gol2Soul sirven mucho para explorar las capacidades de muchos chicos en entornos muy aislados y de menores oportunidades.

Conversamos también con David Osorio conocido como El Paisa, su actual entrenador, un ejemplo para Jerónimo y para todos los integrantes de Cazucá FC. Un colombiano que representa la tenacidad y poder de superación permanente, La trayectoria del Paisa definitivamente es una de las historias de vida que confirman que el fútbol y el balón, o mejor La mágica Pelota de Trapo transforman vidas. Precursor y pionero participante y asistente de los programas, posteriormente monitor, gestor y coordinador de la Fundación Tiempo de Juego.

Para mi Jerónimo se caracteriza siempre por su buen comportamiento y disciplina, unos principios que resaltan su buena formación desde el hogar. Un líder dentro y fuera de la cancha, motiva a sus compañeros, capitán del equipo y una inteligencia de juego extraordinaria. Un jugador con un alto nivel técnico, de destrezas y grandes habilidades futbolísticas.

La fundación Tiempo de Juego y Fútbol Pazífico hacen una alianza estratégica para que nazca el Cazucá Fútbol Club, del cual hoy Jerónimo es uno de sus principales referentes. El equipo fue fundado el 8 de julio de 2019, obteniendo dos títulos ese mismo año y desde 2020 está inscrito en Liga de Fútbol de Bogotá. Actualmente cuenta con 27 jugadores, en su mayoría residentes de Soacha.

Cazucá FC llegó para ser grande, creemos firmemente que los sueños se pueden cumplir, cuando se trabaja con pasión y ante todo con mucha disciplina. Afirma El Paisa.

Si quieres conocer más a Gol2Soul, síguelos en instagram