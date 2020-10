Cúcuta Deportivo, Alcatraz García y “si esto me cuesta la salida, lo asumo con altura”

No aguantó más. Después del partido que Cúcuta Deportivo perdió con Deportes Tolima (0-3) y del que salió expulsado, Alcatraz García atendió una rueda de prensa en la que habló de las difíciles situaciones que vive el club.

“A pesar de los limitantes y los problemas que cada día se nos presentan, salimos a plantar cara contra el líder del torneo. Valoro lo que hacen mis compañeros, lo que la gente no ve y no sabe y lo que el grupo debe comerse día a día. Venir a plantar cara es algo para valorar y aplaudir”, dijo uno de los referentes del plantel de Cúcuta Deportivo.

Y agregó: “El día miércoles solo vamos a tener 15 jugadores disponibles, que es algo que no puede pasar en un club profesional. Es algo inaudito y que se preveía desde que volvimos de la pandemia. En ningún momento se tomaron cartas en el asunto. Ahora nos pasa factura. El torneo siempre va a tener sanciones, lesiones. Eso pasa en todos los planteles, pero si uno tiene un plantel adecuado y numeroso se puede suplir”.

Para concluir, el futbolista de Cúcuta Deportivo dijo: “No sé qué vaya a pasar después de lo que estoy diciendo. Si me cuesta la salida del club lo asumo con toda la altura porque lo he entregado todo, me he dado al máximo, lejos de mi familia y mis seres queridos, con amor a la profesión y sentido de pertenencia. Si esto me cuesta la salida me voy con la cabeza arriba y orgulloso de todos mis compañeros”.

Acolfutpro y otra denuncia sobre el Cúcuta Deportivo

En el mismo día en que Alcatraz García habló públicamente de la situación del equipo cucuteño, Acolfutpro se pronunció en sus redes sociales. Allí se publicó este mensaje:

Apoyo a Futbolistas del Cúcuta Deportivo que están a punto de ser desalojados de sus casas, algunos con 4 y otros con 3 meses SIN SALARIO, hospedados en una finca en Armenia 4 por habitación y sin medidas de bioseguridad.

